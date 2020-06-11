В парках "Россия - моя история" расскажут о регионах Сибири, Урала и Кавказа к Дню России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ассоциация исторических парков по инициативе ставропольского парка "Россия - моя история" откроет в День России мультимедийный проект, в рамках которого расскажет о всех 20 регионах присутствия, сообщили ТАСС в четверг в ассоциации.

"Россия - моя история" к празднованию Дня России даст старт проекту о регионах России. Первыми в рамках инициативы мультимедийных исторических парков будут выпущены видеоролики о регионах, где они расположены. Проект, приуроченный к празднованию 12 июня, призван поддержать начало туристического сезона, который в связи со сложными эпидемиологическими условиями в мире будет в этом году ориентирован на внутренние ресурсы страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что видео будут длится по одной минуте. В числе первых регионов - Москва и Санкт-Петербург, два региона Северного Кавказа (Ставропольский край и Дагестан), уральские Екатеринбург, Пермь, Сургут, Тюмень и Челябинск, Новосибирск и Омск, Якутск, Владивосток и Южно-Сахалинск, поволжские Татарстан, Волгоградская, Самарская и Саратовская область, Башкирия, а также Ростов-на-Дону и Краснодар.

Проект будет реализован на страницах исторических парков в социальных сетях, а также в виде спецпроекта на сайте myhistorypark.ru. Начиная с 12 июня подписчики смогут увидеть 22 видеоролика.