Проценко отметил высокое обеспечение лекарствами центра инфекционных болезней Дагестана

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко отметил высокое обеспечение лекарствами Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД (РЦИБиСПИД) Дагестана, который он вместе с бригадой столичных врачей посетил в четверг в Махачкале. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Ранее пресс-служба регионального министерства здравоохранения сообщила ТАСС, что в четверг бригада московских врачей во главе с Проценко посетят РЦИБиСПИД, Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, которые первыми включились в борьбу с коронавирусом. По данным пресс-службы, первой из медорганизаций республики делегация врачей посетила РЦИБиСПИД - "один из основных стационаров, который принял на себя первую и основную нагрузку при быстром росте больных с коронавирусом".

"Первый стационар, в который мы попали, это Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД. Как мы и понимали, к окончанию сезона здесь остаются наиболее тяжелые больные, которые находятся в отделении реанимации. <...> Лекарственное обеспечение на должном уровне: антибиотики есть, есть антикоагулянты - это два мощных фактора, которые влияют на выживаемость пациентов с ковидной инфекцией. Есть планы для дальнейшей работы: так на субботу мы запланировали обучение с реаниматологами, двигаемся вперед по плану", - приводит пресс-служба слова Проценко.

Он сообщил, что в медучреждении с заведующей и дежурными врачами обсудили тактику терапии, в том числе кислородной поддержки. "Хочется подчеркнуть важность наряду с медикаментозным лечением нахождение пациентов большую часть времени в положении на животе. Я бы призвал родственников пациентов убеждать близких в этом, потому что это одна из жизнеспасающих стратегий", - сказал главврач больницы в Коммунарке.

По данным Минздрава республики, на сегодня в Республиканском центре инфекционных болезней развернут стационар на 294 койки, где пролечено от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и выписано более тысячи пациентов, процент вылеченных тяжелых больных в реанимации составляет более 70%.

Бригада московских медиков под руководством Проценко прибыла в Дагестан в среду для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Проценко, он и его коллеги привезли в республику очередную партию лекарственных препаратов для лечения пациентов в наиболее тяжелом состоянии.

О ситуации в регионе

По последним данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане зарегистрировано 6 272 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 97 за сутки). С начала пандемии в регионе 4 662 человека выздоровели, 309 пациентов умерли.

С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве районов региона введен масочный режим.