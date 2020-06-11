Власти Карелии рассчитывают в 10 раз увеличить турпоток к беломорским петроглифам

ТАСС, 11 июня. Власти Республики Карелия рассчитывают в 10 раз увеличить ежегодный турпоток к беломорским петроглифам, уникальным образцам первобытного монументального наскального искусства. Этого планируется достичь за счет строительства инфраструктуры: гостиниц, пешеходных мостов и визит-центра, сообщили в четверг в пресс-службе главы республики.

"Сегодня до 10 тыс. туристов в год приезжают, чтобы своими глазами увидеть эти уникальные наскальные рисунки возрастом 3 тыс. лет до нашей эры, где есть первое, самое древнее изображение человека на лыжах. По нашим подсчетам, при создании хорошей инфраструктуры, создании входной зоны, гостиницы, мы сможем значительно увеличить туристический показ этого объекта - до 100 тыс. туристов в год", - цитирует пресс-служба заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова.

Для создания туристического объекта международного уровня на Белом море правительство Карелии намерено построить пешеходный мост через протоку Кислый Пудас, дорогу от федеральной трассы, ведущую к новой входной зоне, с разворотной площадкой для автобусов. На территории вокруг древних наскальных изображений планируется строительство кафе, торговых точек, гостиницы, визит-центра. В июне правительство республики надеется получить первые средства на строительство трассы и проектирование объектов инфраструктуры.

"При этом часть средств пойдет на обустройство территории вокруг самих петроглифов. Будут обновлены смотровые площадки над рисунками, установлено освещение для обзора в темное время суток. Также планируется создать 1,5-километровую эко-тропу, по которой туристы смогут добраться до петроглифов. По программе социально-экономического развития Карелии до 2024 года регион получит 5 млрд рублей, в том числе более 600 млн рублей направят на обустройство комплекса беломорских петроглифов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений. В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.