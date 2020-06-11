В Дагестане издадут атлас культурного и природного наследия для школьников и туристов

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Атлас культурного и природного наследия Дагестана в печатном и электронном виде, ориентированный на школьников, студентов и туристов, планирую издать в 2020 году при грантовой поддержке Русского географического общества (РГО). Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель временного научно-исследовательского коллектива по разработке атласа, председатель Дагестанского республиканского отделения РГО Эльдар Эльдаров.

"Работа над Атласом культурного и природного наследия Дагестана была начата в прошлом году, ее несколько осложнила ситуация с коронавирусом, сроки немного сдвинулись. Сейчас заканчивается работа по созданию карт в электронном варианте - атлас будет доступен как в печатной, так и электронной версии для гаджетов. <…> Также работаем над научной редакцией текстов, которые будут сопровождать карты - то есть это будет, фактически, учебник географии Дагестана, который подойдет для школ, для вузов и, конечно, для туристов", - сказал Эльдаров, добавив, что в настоящее время регионального атласа для школ и вузов в республике нет.

Атлас будет включать в себя около 100 карт, отражающих наиболее значимые особенности исторической, этнокультурной, социально-демографической, экономической и природно-ландшафтной географии, памятников культуры и природы Дагестана. При этом некоторые карты, по словам Эльдарова, будут демонстрировать данные в динамике за последние несколько десятилетий.

"Мы привлекли московских специалистов, заключили контракт с государственным архивом - в частности, требовалось изучить данные переписей населения за последние 60 лет. Сейчас эта работа завершается, и наши карты будут показывать в динамике, как во всех населенных пунктах менялась этническая, языковая структура, численность населения, как исчезали некоторые села, как возникали новые села на равнине", - рассказал он.

Руководитель научно-исследовательского коллектива уточнил, что проект выиграл два гранта Русского географического общества по 700 тыс. рублей - на создание атласа, а также на его тиражирование. "Это будет не какое-то подарочное издание, выпущенное ограниченным тиражом, а книжка формата А4, и у нас в планах сделать тираж как можно больше - думаем, не менее 40 тысяч экземпляров, для этого планируем привлечь также дополнительные спонсорские средства", - пояснил Эльдаров.

Он добавил, что работу над созданием атласа планируется завершить к концу лета 2020 года, широкому кругу читателей издание будет доступно в следующем году.