Главой Ставрополя избран краевой министр Иван Ульянченко

СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко в четверг избран главой города Ставрополя. Депутаты избрали его тайным голосованием, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

После смерти 30 апреля 57-летнего Андрея Джатдоева, возглавлявшего город с 2012 года, временно исполняющим обязанности главы города был назначен Дмитрий Семенов, возглавлявший администрацию Промышленного района Ставрополя.

Согласно законодательству и Уставу города Ставрополя, кандидатура временно исполняющего обязанности главы утверждается из числа действующих муниципальных служащих или депутатов городской думы. Новый глава города определяется конкурсной комиссией из состава депутатов гордумы.

"О результатах тайного голосования по вопросу избрания главы города Ставрополя <...> считать избранным главой города Ставрополя Ульянченко Ивана Ивановича", - сказал председатель счетной комиссии Александр Кочерга.

На пост главы Ставрополя были поданы заявки от 12 кандидатов. В результате рассмотрения документов ко второму этапу индивидуального собеседования были допущены пять человек. Собеседования прошли в четверг утром в течение двух часов, на итоговое голосование были вынесены кандидатуры министра Ульянченко и главы города Михайловска Игоря Серова.

Иван Ульянченко родился в 1961 году в городе Изобильном Ставропольского края, работать начинал на местном заводе "Атлант". В разные годы работал заместителем главы Ленинского района, главой Промышленного района города Ставрополя. Занимал должность первого заместителя главы городской администрации, возглавлял комитет краевой Думы по социальной политике. Министром труда и социальной защиты населения края был назначен 13 ноября 2013 года.