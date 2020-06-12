Аэропорт Симферополя украсит большой портрет Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Портрет художника-мариниста И. К. Айвазовского площадью в 20 кв. м появится в международном аэропорту Симферополя, носящем его имя. К написанию портрета в День России приступила команда арт-кластера "Таврида", сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь.

"Команда арт-кластера "Таврида" и граффити-художники в День России приступили в Москве к росписи картины, посвященной известному маринисту Ивану Айвазовскому. Готовое полотно площадью 20 кв. м будет подарено международному аэропорту Симферополь, которому в 2019 году присвоено имя художника", - говорится в сообщении.

Над арт-проектом в стиле граффити работают художник Александр Милицин и команда Desart365. Картина будет состоять из десяти панелей, образующих единое полотно с изображением Айвазовского на фоне бушующего моря. Для реализации проекта заказаны специальные подрамники и холсты строго определенного типа.

Рисунок нанесут на холст с помощью нескольких видов красок и с использованием специальной техники, включающей работу аэрографом и баллоном. Роспись картины планируется завершить в течение нескольких дней, после чего ее самолетом доставят в Симферополь. Арт-объект разместят в зоне прилета пассажирского терминала на галерее второго этажа, где он будет отлично виден прибывающим гостям полуострова.

В Феодосии также в честь Айвазовского пройдет праздничный концерт #МыРоссия с участием военного духового оркестра, артистов Севастопольского ТЮЗа, народного музыкального театра "Проект 8692" и резидентов "Тавриды".

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера "Таврида" в честь Дня России. Масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим деятелям культуры России, появятся в Тюмени, Владивостоке и Казани. Аэропорт Симферополь стал первой воздушной гаванью, для которой арт-кластер "Таврида" создаст художественный арт-объект.

Памяти Айвазовского

Художник И. К. Айвазовский (1817-1900) родился, жил, умер и был похоронен в Феодосии. Там его именем названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник Айвазовскому. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ), в том числе "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ, присвоивший имена 44 аэропортам страны. По итогам конкурса, проводившегося в конце 2018 года на основе общенародного интернет-голосования, в частности, аэропорт Симферополя получил имя Айвазовского.

12 июня в стране отмечается государственный праздник День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.