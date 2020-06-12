В ЦФО отметили День России награждением волонтеров, онлайн-концертами и автопробегами

ТАСС, 12 июня. Волонтеры, работающие с людьми в период пандемии, стали одними из главных героев празднования Дня России в регионах Центрального федерального округа. Добровольцам вручали заслуженные награды, пекли для них пироги и посвящали концерты, сообщили ТАСС в пресс-службах органов исполнительной власти субъектов Центрального федерального округа (ЦФО).

Спасибо волонтерам

Во Владимирской области центральной площадкой празднования Дня России сегодня стал Патриарший сад в историческом центре города, где знак отличия "За благодеяние", учрежденный президентом страны, вручили 101 волонтеру, проявившему себя в рамках всероссийской акции "Мы вместе".

"Даже начавшийся дождь не испортил церемонию. Волонтеры и в этот момент проявили свою стойкость и отказались идти под навес - мероприятие прошло под открытым небом. Все прошло очень достойно, большое спасибо ребятам", - рассказал ТАСС представитель администрации Владимира Александр Карпилович.

Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области также поздравили волонтеров акции взаимопомощи "Мы вместе". В штаб добровольцев накануне Дня России привезли два торта с изображением государственного флага, которые испекли кулинары из колледжа индустрии питания.

"В качестве волонтеров акции "Мы вместе" зарегистрировались более 800 жителей региона. Они выполнили свыше 1,6 тыс. заявок от пожилых и маломобильных людей. Добровольцы помогают с покупкой и доставкой продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг, выносят мусор", - сообщили журналистам в региональном штабе ОНФ.

Жители Ивановской области в рамках всероссийской акции "Испеки пирог и скажи спасибо!" также благодарили волонтеров. В Иванове к акции присоединилась семья Петровых. Мама четырех сыновей Надежда Петрова, победительница конкурса "Миссис Иваново-2020" и обладательница звания "Миссис Золотая хозяйка" испекла шоколадный пирог с начинкой из вишни, который дети украсили бело-сине-красными цветами из крема и съедобной ленточкой со словами "Спасибо". Свой пирог Петровы вручили волонтерам-медикам из городской клинической больницы №4.

Государственная филармония Костромской области провела концертную программу, посвященную Дню России, на территории, прилегающей к Окружной больнице Костромского округа №2 и Костромской областной больницы имени Королева.

Память о герое

На военном мемориале в воронежском гарнизоне Западного военного округа прошла торжественная церемония перезахоронения останков штурмана бомбардировщика "Бостон-3" 453 бомбардировочного полка 2-й воздушной армии Воронежского фронта, младшего лейтенанта Вениамина Слабковского, который погиб в воздушном бою.

На торжественном перезахоронении присутствовали родственники героя - Наталья Скромникова и ее супруг, начальник воронежского гарнизона - командующий гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители областной и городской власти, ветераны локальных конфликтов и жители села Парусное.

"Я помню воронку от этого самолета. Воздушные бои над нами шли систематически, потому что Воронеж рядом, и случалось так, что подбивали наши самолеты", - поделилась с журналистами воспоминаниями очевидица тех событий Нина Васильевна Мануковская.

Воинские почести провели военнослужащие роты почетного караула и салютная группа Военно-воздушной академии. Также силами офицерского корпуса академии и администрации района была проведена реконструкция мемориала и прилегающей территории братского захоронения №216.

При этом основная часть праздничных мероприятий в Воронежской области сегодня проходит в онлайн-формате. Например, областная филармония в соцсетях транслировала фильм-концерт "Ангелы летели над Россией" с участием своих коллективов.

Гимн онлайн

В связи с пандемией коронавируса в большинстве регионов пришлось отказаться от привычных форматов, поэтому многие мероприятия прошли в онлайне. Так в Тверской области состоялся флешмоб "Поем вместе. Гимн России", который объединил более 60 солистов любительских коллективов из 30 муниципальных образований. Запись виртуального хора разместили на сайте областного Дома народного творчества и в социальных сетях. В областном центре от площади Гагарина до площади Конституции также прошел пробег ретроавтомобилей с российским триколором.

Гимн России в 12:12 мск исполнили и в Брянске - запевала группа "АртКласс" в дворе одного из домов по Московскому проспекту. После артисты дали концерт, в котором прозвучали песни о России, выступление транслировалось через социальные сети на аккаунтах областной филармонии. В Курске в концертно-творческом центре "Звездный" в 19:00 мск начнется праздничный концерт "Мы. Наш дом. Россия" с участием творческих коллективов и солистов учреждения, его покажут на канале YouTube и официальной странице "ВКонтакте".

Концерт Рязанского камерного хора "Звучи, Россия!" прошел в прямом эфире в социальных сетях на официальной странице Рязанской области, а также на страницах рязанской филармонии, областного Минкульта и портале "Культура.РФ". В ходе мероприятия к жителям региона обратился губернатор Николай Любимов.

"Россия не раз доказывала свою способность к росту, к обновлению. Эта постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории. За ее сохранение, сохранение исторической правды мы сегодня несем ответственность перед нашими потомками. Наша сила в памяти и единстве, только все вместе мы сможем преодолеть любые трудности, справиться с новыми вызовами", - сказал губернатор.

А во Владимире в День России силами творческих коллективов города прошли 18 концертов во дворах многоквартирных жилых домов. Зрители могли увидеть их с окон и балконов или с соблюдением социальной дистанции выйдя на улицу.

"Люди восприняли эти концерты в высшей степени позитивно, особенно пожилые люди, которые долгое время находятся на самоизоляции по известным причинам, для них эти активности и концерты воспринимаются как душевный праздник", - рассказал ТАСС представитель администрации Владимира Александр Карпилович.

В цвете триколора

В Туле от Сквера памяти воинов-интернационалистов до Площади Победы с флагами России проехали участники мотопробега - байкеры из "Тульского мотосоюза". А в 22:00 мск проекции флага РФ появятся на памятнике на площади Победы и на телевизионной башне в микрорайоне Басово. Запуск огромного воздушного шара с флагом России вечером станет кульминацией праздника в Белгороде.

В День России проекции триколора украсят здания районных администраций Орла. Орловская область присоединится к всероссийской акции "Мэппинг", которая предполагает украшение световым триколором различных объектов в столицах регионов РФ. 12 июня после 21:00 здания Советской, Заводской, Железнодорожной и Северной районных администраций города Орла будут подсвечены в цвета российского триколора.

Мероприятия на тему геральдики сегодня проходят и в Ярославле, где музей-заповедник провел информационный час, посвященный ярославскому гербу - одному из древнейших в российской геральдике. Медведь с секирой обозначал ярославскую землю уже на печати Ивана IV. Также состоялась викторина о гербовых знаках.