В Северной Осетии День России отметили челленджем и масштабным рисунком триколора

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. День России активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии отметили участием во всероссийском челлендже "Пироги России", масштабным рисунком триколора и национального флага на асфальте, а также акцией "Молодежки ОНФ" "Флаг в окне". Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

"В рамках челленджа "Пироги России" представители Народного фронта во всех регионах страны в преддверии праздника разместили в социальных сетях ролики, где рассказали о своих традиционных блюдах. В Северной Осетии одним из главных и любимых яств - на любых застольях - являются осетинские пироги. Рецепты их приготовления передавались из поколения в поколение и сегодня это не просто кулинарный деликатес, а неотъемлемая часть осетинской культуры", - говорится в сообщении.

Непосредственно в день празднования Дня России, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, представители ОНФ Северной Осетии повстречались со своими коллегами из Кабардино-Балкарии. На границе двух республик общественники устроили совместную дегустацию традиционных национальных блюд. Дружеское застолье разделили осетинские пироги, балкарские хичины, кабардинский далян и русский пирог с капустой.

Совместно с республиканским комитетом молодежи, волонтерами-медиками, "Молодежкой ОНФ" и представителями Центра молодежного инновационного творчества "FabLab Alania" общественники нарисовали на асфальте семиметровые флаги России и Осетии. Центральной фигурой рисунка стало изображение рукопожатия, символизирующее единство России и республики Северная Осетия-Алания.

"Осетия и Россия - два неразделимых понятия, связанных глубокой и верной дружбой. Мы прожили вместе порядка 250 лет. Нужно и дальше продолжать строить общее будущее, тем более, что у нас есть уже крепкий, заложенный предшествующими поколениями, фундамент", - цитирует пресс-служба сопредседателя регионального штаба ОНФ Романа Кудренко. В этот же день участники региональной команды "Молодежки ОНФ" разместили в окнах многих административных зданий Владикавказа российский триколор и совместно с волонтерами-медиками раздали жителям республики листовки с поправками в Конституцию.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. подписана Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.