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Глава Севастополя предложил создать фонд для аккумуляции средств на озеленение города

Фонд будет собирать средства, выплачиваемые застройщиками в качестве компенсаций за срубленные деревья, и распределять их на озеленение

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил создать в городе единый фонд, где будут собираться все деньги, выплачиваемые застройщиками в качестве компенсаций за срубленные деревья, и распределяться на озеленение.

Он пояснил, что сейчас деньги, которые застройщики передают за срубленные ради строительства деревья, не всегда идут на эти цели - в реальности они могут быть перераспределены на другие направления.

"Я хочу создать такой фонд - можно, воспользуюсь терминологией ОНФ - "Зеленый щит". И все компенсационные выплаты, которые закладывают строители, не будут растворяться в бюджете", - сказал Развожаев в пятницу в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение".

Он уточнил, что этот фонд будет работать по принципу дорожного фонда, куда собираются все средства на строительство и ремонт дорог и не расходуются на другие цели. Предполагается, что новые деревья будут высаживаться в том же районе, где были срублены старые.

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