Власти Мурманской области в 2020 году примут концепцию развития Териберки

МУРМАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработали концепцию развития села Териберка, ставшего популярным у туристов после выхода фильма режиссера Звягинцева "Левиафан", и планируют утвердить ее в 2020 году. Об этом заявил журналистам в пятницу глава региона Андрей Чибис во время поездки в Териберку.

"Мы планируем здесь сделать специально охраняемую природную территорию регионального уровня и утвердить на общественном обсуждении концепцию развития Териберки, и дать возможность инвестировать, вкладывать в строительство объектов. Мы проект концепции такой подготовили. Сейчас обсудим на совещании и потом запустим на широкое обсуждение. Цель такая - использовать этот уникальный природный потенциал для того, чтобы эта жемчужина Кольского полуострова жила и процветала", - заявил Чибис.

Он отметил, что за последние годы поток туристов, в том числе иностранных, в Териберку значительно вырос, это требует развития инфраструктуры поселка и создания благоприятного инвестиционного климата.

"Сегодня Териберке исполняется 150 лет, и наша задача дать возможность поселку жить по-настоящему. При гигантском потоке туристов бюджет поселка чуть больше одного миллиона рублей. Наша задача вообще комплексно изменить эту ситуацию, радикально изменить подход. Что мы для этого делаем: первое - это инфраструктура, автоподъезд нормальный, модернизация моста, мы сейчас активно занимаемся модернизацией энергосистемы, сейчас все это передано МРСК для того, чтобы нормально, надежно обеспечить электроснабжение", - сказал губернатор.

Чибис отметил также, что в Териберке уже открыли аптеку, баню, ликвидировали свалку, на которой накапливался мусор в течение 30 лет, теперь его вывозят из села. В планах открыть в самом поселении автозаправочную станцию, а по пути в Териберку, в том месте, где обычно из-за погоды закрывают проезд, оборудовать комфортабельную стоянку. "Проект, который мы сейчас обсуждаем, в высокой степени готовности - это в том месте, где периодически приходится перекрывать дорогу, оборудовать место, где это перекрытие можно переждать, чтобы там были в том числе нормальные возможности для размещения тех, кто не может попасть в Териберку по природным обстоятельствам", - рассказал глава региона.

Сельское поселение Териберка с населением около тысячи человек расположено в Кольском районе Мурманской области в 120 км от Мурманска, при этом последние 40 км пути приходится преодолевать по грунтовой дороге, которую зимой часто полностью заметает. Ежегодно его посещало до 40 тыс. туристов, в том числе иностранцы.