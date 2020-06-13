Фонд развития моногородов помог привлечь инвестиции в пять городов Башкирии

УФА, 13 июня. /ТАСС/. Поддержка Фонда развития моногородов позволила пяти городам Башкирии с этим статусом - Белебею, Кумертау, Белорецку, Благовещенску и Нефтекамску - привлечь инвестиции на сумму более 15 млрд рублей и создать почти 1 тыс. рабочих мест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"Фонд работает со всеми моногородами Башкортостана. Помощь МОНОГОРОДА.РФ была оказана и в части софинансирования расходов на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, направленных на реализацию инвестиционных проектов в Белебее и Кумертау, также предоставлены займы компаниям, реализующим проекты в моногородах Кумертау и Благовещенск. Всего при финансовой поддержке фонда в моногородах Башкирии создано порядка 950 рабочих мест и привлечено 15,4 млрд рублей инвестиций", - говорится в сообщении.

Также фондом заключены соглашения с моногородами Белебей и Кумертау о софинансировании затрат по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, по этим соглашениям выделено порядка 460 млн рублей. Речь идет о создании объектов электроснабжения и очистных сооружений на Белебеевском молочном комбинате, реконструкции авто- и железной дороги к маслоэкстракционному заводу возле Кумертау. На займы фонда реализовано два проекта.

"На строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный возле Кумертау фондом выдан займ в размере 1 млрд рублей. На сегодня создано 396 рабочих мест. На техническое перевооружение элеваторного комплекса в селе Маячный выдан беспроцентный займ в размере 250 млн рублей, на сегодня дополнительно создано 15 рабочих мест. На реконструкцию действующего производства ТФК в АО "Полиэф" в Благовещенске выдан займ в размере 1 млрд рублей, создано 33 рабочих места", - добавили в пресс-службе.

В республике территории опережающего развития созданы в 5 моногородах: Белебее, Кумертау, Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске. По данным Фонда, на их территории зарегистрировано 54 резидента.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком. Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. Сейчас в России 321 моногород.