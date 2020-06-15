"Аллея здоровья" появится по нацпроекту в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Власти города Михайловска Ставропольского края планируют летом 2020 года открыть "Аллею здоровья" по проекту создания комфортной городской среды. В общей сложности планируется благоустроить порядка 14 тыс. кв. метров территории, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы губернатора края.

"На аллее выполнено новое тротуарное покрытие, сделана велодорожка, обустроены три детские и три спортивные площадки с тренажерами, установлено новое освещение, высажены деревья. Всего в рамках проекта будет благоустроено порядка 14 тыс. кв. м общественного пространства. Работы планируется завершить этим летом", - говорится в сообщении.

Аллея в городе с населением более 95,7 тыс. человек ранее была заброшенной. В перспективе проект может быть продолжен за счет благоустройства прилегающей лесопарковой зоны.

"Эта часть Михайловска развивается, и уже сейчас нужно думать о том, чтобы здесь была создана вся необходимая инфраструктура для жизни и отдыха. Новые микрорайоны должны быть комфортными и обустраиваться комплексно, с учетом мест для прогулок с детьми и занятий спортом", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.