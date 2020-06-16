В Севастополе представят более 150 фотографий празднования Дня Победы в разные годы

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Более 150 фотографий празднования Дня Победы с 1945 по 2020 годы будут представлены на выставке, посвященной 75-летию Победы, ее основу составят снимки фронтовика Ованеса Петросяна и его сына Сергея, сообщила во вторник пресс-служба Черноморского флота.

"В рамках празднования 75-летия Великой Победы в г. Севастополе фотографом Музея Черноморского флота Сергеем Петросяном подготовлена фотовыставка, посвященная этому событию, которая представляет собой ретроспективу мероприятий празднования Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы, а также сравнительные виды послевоенного и современного города", - говорится в сообщении.

Презентация выставки пройдет в Севастополе 24 июня в сквере Защитников Севастополя после окончания военного парада и прохождения военной техники. В ней будут использованы фотографии династии севастопольских фотографов - отца и сына Петросянов. Ованес Петросян служил в годы войны на Черноморском флоте, после войны был флотским фотографом и кинооператором.

Парад Победы в Севастополе был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме прохождения парадных коробок, планируется пролет авиации и парад военных кораблей, а в колонне военной техники по центру города пройдут не только современные машины, но и восстановленные советские танки, артустановки и автомобили.

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна, ему присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.