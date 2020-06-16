Более 30 парков и скверов благоустроят в Кабардино-Балкарии по нацпроекту в 2020 году

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Благоустройство 34 общественных пространств в Кабардино-Балкарии (КБР) запланировано до октября 2020 года в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2020 году в 39 населенных пунктах КБР запланировано благоустройство 34 общественных пространств и 117 дворовых территорий. Объем финансирования государственной программы КБР "Формирование современной городской среды" в 2020 году предусмотрен в размере 247,6 млн рублей, в том числе 240,2 млн - средства федерального бюджета, 2,4 млн - республиканского и 4,9 млн - местных бюджетов. В настоящее время ведутся работы по благоустройству указанных территорий. Завершение мероприятий планируется в октябре текущего года", - говорится в сообщении.

Не только городская среда

Несмотря на формулировку названия федерального проекта, его реализация выходит за границы городских территорий, пояснили ТАСС в муниципалитетах региона. Так, в этом году на территории Майского района Кабардино-Балкарии работы по благоустройству впервые коснулись сельских поселений: в станице Александровская планируется благоустройство территории, прилегающей к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны.

"Реализация проекта по благоустройству общественного места отдыха вызвала массу положительных откликов среди населения станицы. Территорию памятника немного расширят и сделают зеленую ограду", - пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета. А в станице Котляревская приступили к благоустройству центрального сквера, расположенного вблизи Дома культуры. Некогда визитная карточка станицы и символ сельскохозяйственных побед тружеников колхоза "Красная нива" - фонтан "Кукуруза" - сегодня выглядит уже не столь привлекательно, как сорок лет назад. На протяжении нескольких десятилетий фонтан не эксплуатировался, коммуникации под ним пришли в негодность. После ремонта чаша водного сооружения будет украшена декоративными элементами.

В станице Екатериноградская Прохладненского района в программу попал центральный сквер, а также парк в селении Пролетарское того же района. В Лескенском районе региона идут работы по благоустройству территории, прилегающей к Дому культуры, в селениях Второй Лескен, Озрек и ул. Бараова в селе Хатуей, где сконцентрированы все социально-культурные объекты.

В городе Майский уже завершены работы по благоустройству части парковой зоны. "На протяжении долгого времени парковая территория города, являющаяся излюбленным местом отдыха майчан, остро нуждалась в реставрации. В результате проведенных работ по благоустройству в парке появились новые скамейки и урны, реконструировано уличное освещение аллеи для удобства отдыха в вечернее время. Этим летом городская администрация готовится к публичным обсуждениям по выбору очередной общественной площадки для благоустройства в 2021 году", - сообщили в администрации города.

О нацпроекте

Работа по благоустройству общественных пространств проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.