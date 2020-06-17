Бригада медиков из Москвы прибыла в Карачаево-Черкесию для борьбы с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Бригада московских медиков из Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения РФ прибыла в Карачаево-Черкесию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории КЧР.

"По обращению Минздрава КЧР к Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Министерства здравоохранения РФ в Карачаево-Черкесию командированы семь опытных сотрудников для содействия медицинским работникам КЧР в лечении "ковидных" больных", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что специалисты уже приступили к работе. "Как известно, коронавирусная инфекция часто приводит к нарушениям или усложнению течения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому прибывшие сердечно-сосудистые хирурги и кардиологи внесут неоценимый вклад в работу ковидных госпиталей КЧР. Кроме того, все прибывшие медики имеют практический опыт работы с коронавирусной инфекцией. Московские специалисты уже сегодня утром приступили к работе во временный госпиталь на базе Черкесской городской клинической больницы", - добавили в оперштабе.

Ранее после обращения главы КЧР Рашида Темрезова в Минздрав РФ для помощи медикам региона в борьбе с коронавирусом в республику были направлены специалисты из Уфы, в Карачаево-Черкесию прибыли 17 высокопрофессиональных врачей. Среди прибывших медиков анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, пульмонологи и терапевты. Возглавляет бригаду главный врач Белорецкой ЦКРБ Евгений Владимирович Кустов.

Ранее Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 97 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 446 случаев инфицирования, 675 жителей выздоровели, 11 пациентов умерли.