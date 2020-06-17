Летний туристический сезон в Чечне планируют открыть пешим походом в горы

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Летний туристический сезон планируют открыть в Чечне пешим походом от высокогорного озера Кезеной-Ам к заброшенному селу Харкарой, где сохранились старинные башенные строения. Об этом сообщил в среду ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Когда снимут все ограничительные меры в республике, планируется организовать пеший поход, надеемся, уже в конце июня. В нем примут участие местные жители, хотя мы получили уже несколько заявок от жителей других регионов, которые хотят прилететь. Маршрут Кезеной-Ам - Харкарой, порядка 12 км", - отметил глава министерства.

По его словам, туристы будут разделены на группы, к которым будут приставлены проводники. На всем пути гиды будут рассказывать истории, легенды и интересные факты о местности. "Мы решили сейчас проводить не массовые мероприятия, а такие небольшие на открытом воздухе", - добавил Байтазиев.

В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезенойам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".