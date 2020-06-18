Шествие Победы в Казани 24 июня проведут без зрителей

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне организуют 24 июня в отсутствие зрителей. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

"У нас с вами речь идет не о параде, а о торжественном прохождении войск Казанского гарнизона. Салют в этот день у нас не предусмотрен. <…> Не предусмотрено и приглашение зрителей, но трансляция на ТНВ [телеканал "Татарстан - Новый Век"] будет в обязательном порядке", - сказала она.

По словам Фазлеевой, будет организована только одна репетиция. Перед ней и перед торжественным прохождением проведут дезинфекционную обработку. Требования, связанные с масками и перчатками для участников торжественного прохождения - военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов военного училища, МЧС, МВД, представителей силовых структур и прокуратуры Татарстана - будут соблюдены, уточнила Фазлеева. Привлечение участников Юнармии не предусмотрено.

"Мы в минимальном объеме взаимодействуем в подготовке парада с Суворовским училищем. Также есть требования, которые предъявляются при организации торжественного прохождения к ребятам, которые принимают участие от Суворовского училища, они также в полном объеме соблюдаются", - сказала она.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.