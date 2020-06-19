Отели в СКФО готовятся принять туристов и спортсменов по требованиям Роспотребнадзора

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Гостиничный бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в ожидании решений местных властей о послаблении режима ограничений, введенных ранее в связи с пандемий, готовится к приему туристов: в отелях освежают ремонт, устанавливают санитайзеры, закупают оборудование для измерения температуры у постояльцев и средства защиты. Как рассказали ТАСС представители туристического бизнеса, несмотря на большие потери отрасли, цены на проживание в этом году могут не только не вырасти, но и снизиться.

В Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО рассчитывают на то, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и россияне воспользуются возможностью внутреннего туризма и посетят регионы Северного Кавказа.

Деловые поездки

Пока полноценный прием туристов невозможен, в гостиницы заселяются только те, кто находится в служебных командировках или служебных поездках, при условии, что постояльцы смогут предоставить документ, подтверждающий цель поездки. В таком режиме работает и пятигорский отель "Бештау". "С 1 июля мы планируем открываться в полном режиме для всех гостей, уже открыта бронь на июль. Все мероприятия в рамках рекомендаций Роспотребнадзора мы проводим и сейчас", - пояснила ТАСС руководитель "Отель "Бештау" Полина Литвинова.

В нальчикском отеле "Гранд Кавказ" также принимают гостей, находящихся в Кабардино-Балкаркой Республике с деловыми поездками. "Мы уже готовы открыться, мы все в режиме ожидания. Мы сейчас принимаем командировочных, их, конечно, единицы. Расселяем их по одному человеку с соблюдением всех санитарных норм", - рассказала ТАСС гендиректор отеля Лариса Бабугоева. За время действия ограничительных мер в отеле решили не терять время и провели небольшой ремонт, в частности освежили стены и улучшили общественные места.

Дезинфекция и средства защиты

Глава Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО Индира Гузеева отметила, что уровень соблюдения санитарных и эпидемиологических норм в гостиничной сфере в последние месяцы значительно вырос, а предприниматели делают все возможное для сохранения здоровья как своих сотрудников, так и клиентов. При этом Гузеева считает, что есть рекомендации Роспотребнадзора, в том числе по обработке текстиля, мягкой мебели, которые будет трудно выполнять. "Поскольку там короткие временные интервалы санобработки, а для качественной дезинфекции с применением техники и всех нужных средств - скорее всего, понадобится немало времени, а это может привести к сложностям", - отметила она.

Персонал использует средства защиты, на входе установлены санитайзеры, всем гостям готовятся измерять температуру, а в номерах будут памятки для постояльцев. "Проветривание помещений каждые три часа, уборка дважды в день. Об этих и других мерах мы будем предупреждать наших гостей при заезде", - рассказала ТАСС менеджер по бронированию бизнес-отеля "Магас" (Ингушетия) Зульфия Гатиева.