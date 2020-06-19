Отели в СКФО готовятся принять туристов и спортсменов по требованиям Роспотребнадзора

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Гостиничный бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в ожидании решений местных властей о послаблении режима ограничений, введенных ранее в связи с пандемий, готовится к приему туристов: в отелях освежают ремонт, устанавливают санитайзеры, закупают оборудование для измерения температуры у постояльцев и средства защиты. Как рассказали ТАСС представители туристического бизнеса, несмотря на большие потери отрасли, цены на проживание в этом году могут не только не вырасти, но и снизиться.
В Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО рассчитывают на то, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и россияне воспользуются возможностью внутреннего туризма и посетят регионы Северного Кавказа.
Деловые поездки
Пока полноценный прием туристов невозможен, в гостиницы заселяются только те, кто находится в служебных командировках или служебных поездках, при условии, что постояльцы смогут предоставить документ, подтверждающий цель поездки. В таком режиме работает и пятигорский отель "Бештау". "С 1 июля мы планируем открываться в полном режиме для всех гостей, уже открыта бронь на июль. Все мероприятия в рамках рекомендаций Роспотребнадзора мы проводим и сейчас", - пояснила ТАСС руководитель "Отель "Бештау" Полина Литвинова.
В нальчикском отеле "Гранд Кавказ" также принимают гостей, находящихся в Кабардино-Балкаркой Республике с деловыми поездками. "Мы уже готовы открыться, мы все в режиме ожидания. Мы сейчас принимаем командировочных, их, конечно, единицы. Расселяем их по одному человеку с соблюдением всех санитарных норм", - рассказала ТАСС гендиректор отеля Лариса Бабугоева. За время действия ограничительных мер в отеле решили не терять время и провели небольшой ремонт, в частности освежили стены и улучшили общественные места.
Дезинфекция и средства защиты
Глава Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО Индира Гузеева отметила, что уровень соблюдения санитарных и эпидемиологических норм в гостиничной сфере в последние месяцы значительно вырос, а предприниматели делают все возможное для сохранения здоровья как своих сотрудников, так и клиентов. При этом Гузеева считает, что есть рекомендации Роспотребнадзора, в том числе по обработке текстиля, мягкой мебели, которые будет трудно выполнять. "Поскольку там короткие временные интервалы санобработки, а для качественной дезинфекции с применением техники и всех нужных средств - скорее всего, понадобится немало времени, а это может привести к сложностям", - отметила она.
Персонал использует средства защиты, на входе установлены санитайзеры, всем гостям готовятся измерять температуру, а в номерах будут памятки для постояльцев. "Проветривание помещений каждые три часа, уборка дважды в день. Об этих и других мерах мы будем предупреждать наших гостей при заезде", - рассказала ТАСС менеджер по бронированию бизнес-отеля "Магас" (Ингушетия) Зульфия Гатиева.
Летний сезон в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии является особенно насыщенным, на курорты и тренировочные базы приезжают тысячи туристов и спортсменов. Так, например в расположенном на высоте около 2,2 тыс. метров над уровнем моря альпинистском лагере "Безенги" в КБР активно готовятся к долгожданному открытию сезона.
"Еще до введения ограничительных мер мы купили антисептические средства, прибор для дистанционного измерения температуры, маски, которые при необходимости будем первое время выдавать гостям. При заезде к нам будем требовать справки с отрицательным тестом [на коронавирус] сроком давности не более 2 суток", - рассказал ТАСС директор лагеря Алий Анаев.
Хостел "Этнохостел", который открылся год назад в популярном у туристов Дербенте, также выполнил все требования Роспотребнадзора, предъявляемые гостиничному бизнесу. Однако директор хостела Ислам Раджабов отметил, что важно поработать и вопрос над имиджем региона, который в числе лидеров по заболеваемости коронавирусом. "Учитывая, что в Дагестане была ситуация крайне тяжелая, сейчас она быстрыми темпами меняется, и мы считаем, что очень важно, чтобы это озвучивалось, и люди не боялись к нам ехать", - добавил Раджабов.
В грозненском пятизвездочном отеле The Local Hotels Grozny в настоящее время идут переговоры с двумя футбольными командами, которые должны в июле приехать в Грозный. "Футбольные клубы, которые играют с ФК "Ахмат", обычно останавливаются у нас, если не отменят матчи Российской премьер-лиги, то мы ждем две команды в июле. Будем надеяться, что потихоньку выберемся из этой ситуации", - поделился с ТАСС представитель отеля.
Цены - ниже
Владельцы гостиниц и хостелов в регионах СКФО не только не поднимают цены на свои услуги, но и готовы в некоторых случаях снизить стоимость проживания. По словам Гузеевой, хотя в нынешней ситуации отказ от повышения цен или даже их снижение - "задача почти невыполнимая для предпринимателей", однако бизнес понимает, что "потенциальные клиенты тоже оказались в сложном положении".
Так, в отеле "Бештау" решили снизить цены на весь июль. "Порядка 20% скидки будет на все категории номеров", - уточнила ТАСС Литвинова. Возможности скидок на некоторые номера рассматривают и в гостевом доме "Орлиное гнездо" в Архызе. "Цену мы пытаемся сдержать, поднимать не собираемся. Может на какой-то период снизим цену, потому что мы понимаем, что сейчас всем тяжело", - рассказали ТАСС в гостевом доме.
В The Local Hotels Grozny также готовы пойти на снижение стоимости проживания для поддержки своих клиентов. "У нас и так была гибкая ценовая политика - корпоративные цены, цены для постоянных клиентов и другие варианты. Конечно, в этой ситуации мы будем рассматривать какие-то смягчающие условия для отдельной категории постояльцев", - пояснил ТАСС представитель отеля.
В не менее сложной ситуации оказались и владельцы хостелов, однако и они не намерены поднимать цены на проживание. Например в "Этнохостеле", цена останется прежней. "Несмотря на всю сложность ситуации для нас, цена будет такая же - 500 рублей за сутки", - прокомментировали в хостеле. Не вырастет цена за проживание и во владикавказской гостинице "Империал", заверило руководство гостиницы.
В альпинистском лагере "Безенги" цены за проживание варьируются в зависимости от услуг, которые выбирают постояльцы. "Несмотря на то, что есть объективные причины, <...> было [бы] неправильно сейчас повышать цены, тем более что мы их опубликовали еще в декабре", - сказал ТАСС Анаев.
О ситуации с коронавирусом в округе
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Северном Кавказе сложилась непростая, особенно в Дагестане. Регион долгое время входит в первую десятку регионов с наибольшим количеством зараженных. Для оказания помощи медикам в ряд регионов, в том числе в Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Дагестан и Ингушетию приехали врачи из Москвы и других регионов страны.