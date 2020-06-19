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Первую улицу в центральном районе Махачкалы отремонтировали по нацпроекту в 2020 году

До конца года в городе отремонтируют 38 улиц

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Ремонтные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершены на первой из 38 улиц центрального Кировского района Махачкалы, включенных в нацпроект на 2020 год, сообщил в пятницу глава района Салих Сагидов.

"На улице Учхозная 1-я Кировского района Махачкалы завершены ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность улицы составляет 920 метров. Рабочие уже завершили все работы, техника переброшена на другие участки", - написал Сагидов на своей странице в Instagram.

По его словам, в настоящее время на территории района ремонтные работы в рамках национального проекта ведутся на 12 улицах, до конца года будет отремонтировано 38 улиц.

В мае в администрации Махачкалы сообщали, что всего в 2020 году в рамках национального проекта планируется отремонтировать 85 улиц, а также установить объекты организации дорожного движения на 67 участках городских дорог. Общая стоимость реализации проекта в Махачкале составит 680 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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