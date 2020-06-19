За парадом Победы в Калининграде очно смогут наблюдать не более 300 приглашенных

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области в связи с рекомендациями Роспотребнадзора ограничили до 300 число зрителей, которые смогут наблюдать за военным парадом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на главной площади Калининграда 24 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

Парад Победы в Калининграде 24 июня начнется в 10:00 по местному времени (11:00 мск) на площади Победы. "В соответствии с требованиями Роспотребнадзора калининградцам настоятельно не рекомендуется приходить в это время на центральную площадь города, которая будет оцеплена <...> Всего на площади Победы смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на площадь только по специальным пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии. А вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Среди приглашенных будут в первую очередь ветераны вооруженных сил младше 65 лет. Участников Великой Отечественной войны на площади не будет в целях обеспечения их безопасности, они увидят парад в телевизионном эфире. В госпитале для ветеранов войн организуют специальную прямую трансляцию. Лица победителей, принимающих парад, покажут на экранах на площади Победы.

Для жителей города будет организована прямая трансляция парада на главной площади Калининграда в эфире на канале "Россия-24", на региональном телеканале "Каскад", а также на сайте ГТРК "Калининград".

Чтобы прохождение парадных расчетов и колонны смогло увидеть большее число жителей города, принято решение о продлении его маршрута. Колонны колесной и гусеничной техники во главе с легендарным танком Т-34 пройдут от площади Победы по Советскому проспекту до перекрестка с улицей Нарвской.

По данным пресс-службы Балтийского флота, в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих в составе пеших расчетов и 75 единиц техники. В воздушной части парада задействуют порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. Завершатся торжества тридцатью залпами салюта в 22:00 по местному времени.