Более 11 млн рублей направили на ремонт улиц в Ботлихском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Ремонт пяти улиц планируется в Ботлихском районе Дагестана в этом году по республиканскому проекту "Мой Дагестан - мои дороги", в рамках которого на эти цели выделено свыше 11 млн рублей. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"В рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" на пяти улицах в Ботлихском районе проводится работа по укладке асфальта и установке бордюров. Всего в рамках проекта в муниципальном районе отремонтируют 10 объектов общей протяженностью 2,4 км. На благоустройство и ремонт дорог в Ботлихском районе выделено 11,25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в этом году в республике отремонтируют 355 улиц общей протяженностью 241 км и площадью дорожного полотна около 1,5 тыс. кв. м. "При формировании бюджета Республики Дагестан на 2020 год на субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети распределено 1 млрд 287 млн рублей, из них в 8 городов - 770,8 млн рублей и в 41 муниципальный район - 516,4 млн рублей", - заключила пресс-служба.

Ранее ТАСС сообщал, что в текущем году в Дагестане по данному проекту отремонтируют почти в два раза больше улиц по сравнению с прошлым годом, когда было отремонтировано 184 объекта. Общая сумма финансирования тогда составила 771 млн рублей.

В Дагестане в 2019 году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.