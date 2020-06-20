На Дальнем Востоке начались генеральные репетиции парадов в честь 75-летия Победы

ТАСС, 20 июня. Генеральные репетиции парадов и шествий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начались в субботу на Дальнем Востоке. В Хабаровске генеральная репетиция состоялась под личным руководством командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Героя России, генерал-полковника Геннадия Жидко, сообщила пресс-служба ВВО.

На территории Восточного военного округа 24 июня парады пройдут в семи городах. Колонны военнослужащих промаршируют по улицам Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы и Улан-Удэ. Кроме того, в дальневосточных регионах пройдут 47 торжественных шествий. Ожидается, что в парадах и шествиях примут участие около 21 тыс. человек, свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники.

Главный парад Восточного военного округа пройдет в его столице Хабаровске, в нем примут участие более 3,4 тыс. человек. Во время заключительной тренировки парадным строем по центру города прошли барабанщики Уссурийского суворовского военного училища, знаменные группы, подразделение знаменосцев со штандартами фронтов времен Великой Отечественной войны и рота почетного караула. Около 900 человек промаршировали в субботу и по улицам Южно-Сахалинска, где резко похолодало до 12 градусов.

В амурском городе Белогорске во время репетиции окончательно выверили сценарий юбилейного парада. Он во многом повторяет сюжет парада Победы на Красной площади 1945 года."Откроет парад знаменная группа со знаменем Победы - штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. В торжественном прохождении пронесут штандарты фронтов, за которыми проследуют расчеты военнослужащих в обмундировании образца 1943 года с оружием Победы - знаменитыми пистолетами-пулеметами Шпагина и винтовками военных лет", - сказали в пресс-службе военного округа.

Генеральная репетиция состоялась и на главной площади Улан-Удэ, где впервые в составе механизированной колонны прошел легендарный танк Т-34, восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного батальона. В Чите механизированную колонну также возглавил советский танк.

Во Владивостоке запланированы две заключительные репетиции юбилейного парада. Дневная началась в 10:00 (03:00 мск), а генеральный прогон назначен на 22:00 (17:00 мск). На Камчатке генеральный проход военнослужащих торжественным маршем назначен на 23 июня, в нем примут участие 800 человек.

Парады 24 июня

Президент России Владимир Путин ранее из-за вспышки коронавируса перенес парады Победы с 9 мая на 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе девяти городах-героях, в остальных планируется проведение праздничных шествий и других торжеств.