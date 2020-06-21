В Крыму ко Дню медработника создали граффити на фасаде одного из домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Граффити в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, появилось на фасаде одного из домой в Крыму. Видео, на котором запечатлено граффити, опубликовано в воскресенье в Facebook главы региона Сергея Аксенова, также на своей странице в соцсети он поздравил всех врачей с Днем медицинского работника.

На записи видно, что художники на фасаде дома изобразили медицинского работника, который держит в руках планету. В углу граффити разместили хештеги "Спасибо врачам" и "Молодежь крыма".

"Уважаемые медицинские работники, примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! В этом году мы отмечаем День медицинского работника в особых условиях, связанных с пандемией. И именно вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в условиях, без преувеличения приближенных к боевым, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг. То, что нам удается держать ситуацию в Крыму под контролем, является результатом вашего высокого профессионализма и слаженной работы", - говорится в сообщении Аксенова.

Он отметил, что всесторонняя поддержка медработников, обеспечение их достойного уровня жизни и комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей.