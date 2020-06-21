На Ставрополье на деньги жителей установят памятник детям войны

СТАВРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Памятник детям войны установят в селе Арзгир на Ставрополье в 2020 году. Инициаторами создания мемориала стали жители района, которые собирают средства на изготовление и установку, сообщили журналистам в воскресенье в краевом управлении информполитики.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Арзгирского района решили установить памятник "Дети войны", тем самым отдав дань уважения и памяти землякам, которые, будучи подростками, наравне со взрослыми трудились в тяжелые годы. Памятник будет народным, так как его изготовят и установят за счет средств, собранных жителями Арзгирского муниципального района", - говорится в сообщении.

Памятник будет установлен в парке Победы в центральной части села с населением более 14 тыс. человек. Для публичных обсуждений были разработаны четыре макета мемориала, лучший проект выбрали сами жители в ходе онлайн-голосования.

В регионе в конце 2018 года был принят закон "О детях войны в Ставропольском крае". В 2019 году впервые в крае начали перечисление единовременных выплат этой категории, выплата составила 5 тыс. рублей. По данным краевого правительства, в 2020 году эту выплату получили больше 155 тыс. жителей региона.