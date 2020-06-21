В Нальчике появятся новые скверы в рамках обустройства территории

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. Строительство нескольких новых скверов началось в Нальчике в рамках программы благоустройства общественных территорий, сообщается в воскресенье на странице в Instagram администрации города.

"В рамках программы обустройства общественных территорий, а также озеленения городских пространств, в Нальчике приступили к работам по реализации проектов новых скверов. Работы по благоустройству территорий активно ведутся, и новые скверы появятся в пер. Театральном и на пр. Ленина в районе новой 33-й школы, на предстоящей неделе начнутся также работы по строительству сквера на ул. Головко, а в ближайшее время планируется обустройство сквера по ул. Канукова", - говорится в сообщении.

В районе новой школы завершены работы по планировке участка, строители планируют завершить основные работы до начала учебного года. На месте будущего сквера "Театральный" в рамках работ по озеленению экоактивисты вместе со специалистами администрации города пересадили деревья в зеленую зону - деревья съедобного каштана были высажены жителями города ранее, и часть из них попадала в пешеходную зону.

"Старт работ на ул. Головко запланирован на следующую неделю. Потери зеленых насаждений будут минимизированы: все существующие деревья будут сохранены, а вместо присутствующих сухостойных растений будут высажены новые живые деревья. Отметим, что все деревья, высаженные на местах будущих скверов, будут сохранены", - заверили в администрации города.