В Севастополе на выставке представили более 3 тыс. портретов подводников-черноморцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. портретов подводников-черноморцев представлено на выставке "Бессмертный экипаж Победы" в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота. Она посвящена героическим экипажам подводных лодок в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота.

"В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота открыта выставка "Бессмертный экипаж Победы", посвященная героическим экипажам подводных лодок в годы Великой Отечественной войны. Центральным элементом экспозиции является фотоколлаж, составленный из 3 224 портретов подводников-черноморцев", - говорится в сообщении.

Снимки расположены таким образом, что в центре стенда вырисовывается силуэт подводной лодки "Щ-215", командиром которой был Герой Советского Союза Михаил Васильевич Грешилов.

В период Великой Отечественной войны подводные лодки Черноморского флота, участвовавшие в боевых действиях, выполнили 191 торпедную атаку, добились 90 попаданий, уничтожив при этом 62 транспорта противника.

Экипажи подводных лодок Л-4, М-111, М-117, С-31, Щ-201, Щ-209, А-5 были награждены орденом Красного знамени, подводные лодки М-35, М-62, Щ-215, С-33, Щ-205 стали гвардейскими. За годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 8 подводников Черноморского флота.

Память о войне

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.