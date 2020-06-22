Режим ЧС ввели в лесах Камчатки из-за пожаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Камчатского края. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"На сегодняшний день на территории региона действуют 36 природных пожаров на общей площади 53 650 гектаров. Крупные возгорания зарегистрированы в Быстринском и Пенжинском районах полуострова. В лесах Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что большинство природных пожаров находятся вдали от населенных пунктов. Однако из-за возгорания на площади в 1 600 га в 20 км от села Каменское, в населенном пункте наблюдается задымление. В понедельник власти Камчатки из-за сложившийся в лесах полуострова пожарной обстановки обратились за помощью к федеральному центру.