{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Судьбы военкоров ТАСС в Севастополе. Александр Хамадан и Марк Туровский

© Карина Сапунова/ТАСС
Об офицере остается память в виде формы, медалей, своими руками сделанного портсигара или выточенной деревянной ложки. Что остается в память о журналисте? Книги, заметки, пропуск в редакцию и на спецобъекты и много-много черновиков. Рассказываем о корреспондентах ТАСС, прошедших по полям сражений в Севастополе во время жесточайшей нацистской осады и не покинувших город даже после его сдачи

"До 1948 года я должен написать книги: "Дипломаты" — повесть, "История Японии" — очерк, "Опиум и империализм" — очерк, "Мальчишки" — повесть, "Большая война" — роман, "Сун Ят-сен, или Друг народа","История Японии" — очерк, "Курильские острова", — написал мелким почерком корреспондент Александр Файнгар в маленькой красной книжечке в 1938 году. Однако дожить не только до 1948-го, но даже до 1945-го ему было не суждено.

Александр Файнгар-Хамадан-Михайлов

Александр Файнгар родился в 1908 году в дагестанском городе Дербент. В 1920-х в Германии он вел революционную пропаганду среди рабочих, за что был выслан из страны. В СССР пытался поступить в военно-морское ленинградское училище, но не прошел по здоровью. Работал в партийных структурах в Таджикистане, в 1930-е годы состоял при советском консульстве в Харбине, был журналистом газеты "Правда" и журнала "Новый мир".

Файнгар интересовался историей стран Дальнего Востока, описывал ситуацию в оккупированных Японией регионах Китая, предпосылки Японо-китайской войны и борьбу китайских партизан. Некоторые его произведения выпущены под псевдонимом Ли Дан. В 1935 году после командировки в Америку выпустил книгу "Американские силуэты". 

Другая его фамилия — Хамадан — использовалась при работе спецкорром ТАСС на фронтах Великой Отечественной, в том числе в осажденном Севастополе, и в газетах. Файнгар попал в плен и погиб в концлагере в 1943 году — здесь его знали как переводчика Михайлова, спасшего от смерти множество военнопленных. 

На фронт в 1941 году его — снова из-за слабого здоровья — не взяли. Но он быстро нашел другой способ: пошел на войну репортером. Уже через несколько недель после начала войны корреспондент ТАСС Александр Хамадан передавал корреспонденции с выходными данными "Прифронтовая полоса".

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

Один из бланков ТАСС с текстом Хамадана от 5 августа 1941 года хранится в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике. В нем описываются зверства фашистов, о которых узнал от селян, вырвавшихся с оккупированной территории.

"— Медицин — доктор?

Андросов кивнул головой.

— Спасайт большевиков? Собака.

Солдаты втиснули фельдшера в кучу раненых и отвели в сторону. Танк дал задний ход. И потом, на полном газу, наскочил на живой клубок тел".

Хамадан работал на разных участках фронта от Ленинграда до Одессы, в итоге оказался в Севастополе.

"Хамадан прибыл в Севастополь в первый раз в конце 1941 года. Тут наступило относительное затишье, и сюда были направлены корреспонденты многих изданий, они находились в городе до конца января — февраля 1942 года, а потом вернулись на Большую землю. Именно за эти месяцы Хамадан собрал материал для своей книги "Севастопольцы", которую не увидел: когда она вышла, автор уже был в плену", — рассказала научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Наталья Кузьмина.

В книгу вошло около 20 рассказов и фотографии. В архиве музея хранится не только первое издание сборника, но и рукописи Хамадана, наброски плана книги в записной книжке, рукописный вариант предисловия к "Севастопольцам" от генерала Ивана Петрова, одного из руководителей обороны Севастополя.

Большие хрупкие листы плотно исписаны синими чернилами, абзацев Хамадан не разделял — они обозначены специальными корректорскими значками, много правок. 

За многими рассказами — не безымянные персонажи, а конкретные люди. Например, работница завода Настя Чаус, которая делала оружейные детали, потеряла руку во время бомбежки города, но после госпиталя вернулась на производство.

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

"Медленно, но неуклонно перевыполняется норма выработки. Весь заводской коллектив с волнением следит за борьбой отважной женщины. Мучительные, напряженные, творческие дни. Чаус продумывает каждое свое движение, в особом порядке раскладывает инструменты и подсобный материал, тщательно изучает процесс работы, ее скорость и ритм", — описывает Хамадан работу своей героини.

А вот маленькая отважная Нина Онилова, бывшая швея из Одессы, выучившаяся на пулеметчицу, потому что мечтала быть как Анка из фильма о Чапаеве, и воевавшая в Чапаевской дивизии.

"Именно благодаря Хамадану, — отмечает Кузьмина, — мы знаем имена таких героев обороны, как Настя Чаус. Он же первым написал о пулеметчице, Герое Советского Союза Нине Ониловой. Лев Толстой в своих "Севастопольских рассказах" описывал Первую оборону Севастополя 1854–1855 годов. Хамадан, получается, как второй Толстой — описал Вторую оборону."

В последние дни обороны, когда стало понятно, что Севастополь обречен, уехать из города можно было только по специальному пропуску. "У Хамадана был такой документ на эвакуацию, — уточняет Кузьмина, — но он им не воспользовался. Передал кому-то из раненых солдат — так делали многие. Сам же остался в Севастополе".

Официальной датой окончания обороны считается 4 июля 1942 года, но, как известно из немецких документов, с последними очагами сопротивления они смогли справиться только 17-го числа; в городе оставались десятки тысяч солдат и офицеров. Хамадан, как и тысячи советских военнопленных, в том числе раненых, был отправлен в созданные здесь же, в Севастополе и Крыму, концлагеря. Своего настоящего имени журналист не назвал: Файнгара расстреляли бы как еврея, Хамадана — как сотрудника ТАСС, а значит — коммуниста.

"Во второй половине июля в тюрьме (лагерь "Лазарет" в Севастополе — прим. ТАСС) появился Хамадан под фамилией Михайлов. Его репортажи об Ониловой, Павличенко мы читали в дни обороны. Он был контужен, давало о себе знать застарелое легочное заболевание. С немцами он заговорил на немецком языке, объяснил им, что был в Германии. Так Хамадан — Михайлов Александр Михайлович — стал переводчиком в лагере", — вспоминала медсестра Ольга Мараховская, рассказ которой через много лет после войны был записан музейными работниками.

Михайлов, как рассказала Мараховская, добился открытия в лагере прачечной — в больших котлах кипятили воду и стирали бинты, оборудовали дезинфекционную камеру — обработка одежды помогала бороться со вшами. Благодаря ему гитлеровцы разрешили пленным брать продукты, которые для них стали передавать горожане, и "это спасло от голодной смерти многих раненых".

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

В феврале-марте 1943 года, когда советская армия победила в жесточайшей битве за Сталинград, немцы стали относиться к пленным намного хуже, участились аресты и казни. В это время Михайловым заинтересовалось гестапо, его попытались укрыть в инфекционной больнице, но немцы быстро вернули его в лагерь и поместили в отдельную камеру. Стало ясно, что угроза становится смертельной. К нему пускали только Мараховскую, ставившую уколы, и в ночь перед гибелью Михайлов признался ей, что он — тот самый репортер Хамадан.

"Попросил сходить за ядом к аптекарю Мише, тот отказался дать. <…> [Хамадан] попросил сообщить семье. Передал мне маленькую черную записную книжку с тремя фото, часы ЗИФ без стрелки большой. Вошли несколько гестаповцев и выносить начали Хамадана на носилках. Пленные, узнав, что приехали за Михайловым, все вышли — пришлось гитлеровцам проталкиваться через толпу. Прибежал Миша с флягой с ядом, Хамадан попросил у него пить. Вел он себя достойно, гордо, ничуть не испугался. <…> Потом полицаи нам сказали, что Михайлова расстреляли", — записано со слов Мараховской.

Книжку и два фото после войны Ольга Мараховская отправила жене Хамадана, а часы долго хранила как память о нем и передала в музей только в 1980-х годах, когда и были записаны ее воспоминания.

В 2014 году родные Александра Файнгара передали в севастопольский музей его личные вещи — среди них та самая записная книжка с планами до 1948 года и рукописи очерков для "Севастопольцев".

Марк Туровский

Участвовал в обороне Севастополя и другой корреспондент ТАСС — Марк Туровский. Данные и документы об этом хранятся в фондах Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В составе 25-й и 95-й стрелковых дивизий Туровский участвовал в боях под Одессой, Перекопом, Ишунем, был политруком. В Крым журналист прибыл в 1941 году из Одессы вместе с Приморской армией.

В Севастополе он работал по специальному разрешению, у него были спецдопуски к определенным объектам осажденного города. Есть данные о Туровском и в музее Героическим защитникам Севастополя на территории 35-й береговой батареи.

Марк Туровский Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя/ТАСС
Описание
Марк Туровский
© Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя/ТАСС

Марк Туровский родился в 1912 году в Белоруссии, городе Лоеве Гомельской области. Сначала был рабочим, потом поступил в институт журналистики, закончив который, стал сотрудником газеты "Красная смена".

Переехав в Крым, был принят редактором газеты "Крымский комсомолец", его очерки и интервью печатали "Красный Крым", "Красный черноморец", "Маяк Коммуны". В 1940 году поступил на работу в ТАСС — корреспондентом по Крыму. Когда началась война, Марк Туровский стал специальным военкором ТАСС.

В Музее обороны и освобождения Севастополя хранятся черновики статей Туровского, в которых он рассказывает о деяниях нацистов в Севастополе и Крыму. Пожелтевшие машинописные страницы со множеством рукописных вставок и исправлений — видно, что над текстом вдумчиво и тщательно работали, правя написанное и добавляя штрихи и детали. Журналист много встречался с героями обороны Севастополя, готовил интервью, очерки и заметки.

Описание
© Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя/ТАСС

"Из симферопольских тюрем гестапо в пригородный совхоз немцы привезли 2000 человек. Рабочим и служащим совхоза дали трехдневный отпуск. В течение трех дней непрерывно работали душегубки. После тяжелых пыток и издевательств 2000 человек были умерщвлены. Чтобы замести следы своих кровавых преступлений, немцы сожгли трупы казненных, а пепел смешали с навозом". Это только один и совсем небольшой фрагмент статьи Марка Туровского.

Даже когда город был сдан, журналист оставался на посту и отправлял материалы в газеты, которые издавались теперь уже вне Крыма — и бойцам, и тем, кто трудился в тылу, необходима была актуальная информация о происходящем. Газеты приходилось печатать на оберточной бумаге, пергаменте, их формат уменьшался, но они все же выходили.

Сам журналист вспоминал эти дни так: "Каждая газета выходила с неимоверным трудом. Частенько в типографии гас электрический свет. И тогда вместо короткого сна по очереди рабочие типографии и журналисты руками крутили печатную машину. Вместе с севастопольцами небольшой, но боевой коллектив редакции ["Красного Крыма"] перенес все тяжести и лишения героической обороны. И как свидетельство этому — медаль "За оборону Севастополя", которой была награждена газета". 

После войны Марк Туровский продолжал работать в ТАСС, часто встречался с теми, кто когда-то был героем его военных очерков. 

Его награды говорят сами за себя: ордена Отечественной войны, Красной Звезды, в послевоенное время медаль Гагарина за материалы о космосе. Туровский был заслуженным работником культуры Украинской ССР.

Карина Сапунова, Юлия Острогожская

Теги
КрымСевастополь75-летие Победы
Рыбодобывающие компании Камчатки трудоустроили более 180 безработных жителей края
Всего же на сезонных работах, связанных с рыбообработкой, заняты около 6 тыс. жителей региона
Читать полностью