Прямые вылеты в Сочи возобновились из аэропорта Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Владикавказ возобновил с понедельника прямые авиарейсы в Сочи, прерванные ранее из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня в Международном аэропорту Владикавказ возобновились прямые авиарейсы в Сочи, которые будут выполняться авиакомпанией Utair два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути -1 час 30 минут", - говорится в сообщении.

С 12 июня в расписании владикавказского аэропорта также снова появились рейсы авиакомпании "Победа" в Санкт-Петербург. Впервые полеты в северную столицу осуществляются ежедневно. Кроме того, в летнем расписании аэропорта запланировано до пяти ежедневных вылетов в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот", "Победа", "S7 Airlines", Utair и SmartAvia.

В аэропорту продолжают действовать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, допуск в здание аэропорта и на борт воздушного судна осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты, в залах регистрации, вылета и прилета функционируют специальные диспенсеры с антибактериальными растворами.