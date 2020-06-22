Число выздоровевших после коронавируса в Карачаево-Черкесии превысило 1 тысячу

ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Еще 25 человек вылечились после коронавируса в Карачаево-Черкесии, общее число выздоровевших в регионе превысило 1 тысячу. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

"Лабораторно подтверждено выздоровление еще 25 жителей Карачаево-Черкесии, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Два последовательных теста на COVID-19 у них показали отрицательные результаты. Часть из выздоровевших лечились амбулаторно, часть - выписались из госпиталей. Таким образом, число выздоровевших в республике с начала пандемии достигло 1 001 человека", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 87 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 902 случая инфицирования, 11 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.