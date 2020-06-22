Курсанты учебного центра при вузе в Северной Осетии впервые примут участие в параде Победы

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Курсанты военного учебного центра при Северо-Осетинском госуниверситете (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова впервые примут участие в параде Победы 24 июня во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"При подготовке к параду соблюдается комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер. Все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый курсант проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции и антител", - цитирует пресс-служба начальника центра Валерия Дробышева.

Всего 600 человек из СОГУ - студентов, преподавателей и служащих - было призвано в ряды Красной армии. Более 100 человек не вернулись с войны. "Ушли сдавать вы главный свой экзамен, вы заслонили Родину собой", - такая надпись высечена на памятнике погибшим защитникам, установленном во дворе университета.

Военный учебный центр при СОГУ открылся в сентябре 2019 года. Выпускникам будут выдаваться военные билеты, и в дальнейшем прошедшие обучение не подлежат призыву на срочную военную службу. Срок обучения курсантов составит два года. Это первый подобный центр в республиках Северного Кавказа.