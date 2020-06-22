В Ялте планируют создать музей военной техники под открытым небом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Ялты создадут новый музей военной техники возле мемориального комплекса "Холм Славы", говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации города.

"Данное направление интересно всем, и молодежи, и детям, и взрослым. Тем более, что технику можно будет потрогать, а где-то и залезть на экспонаты", - приводятся в сообщении слова помощника главы администрации Ялты Александра Медведева. Отмечается, что площадь используют для размещения максимального количества техники, при этом сохранят все зеленые насаждения.

Сроки реализации проекта пока не уточняются, говорится в сообщении. "Однако уже проведены переговоры с Минобороны России, а также с различными тематическими музеями и сообществами. Они подтвердили готовность поддержать ялтинский музей военной техники, в том числе интерес к проекту проявили представители администрации Калуги, Смоленска и Брянска. Готовность помочь с экспонатами выразил и президент клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов", - сообщается в пресс-релизе.

Предполагается также, что на территории нового музея будет установлено одно из самых больших знамен Победы в России. "Флагшток будет высотой в 30 м, а само знамя размером 5 на 15 м. Оно будет подсвечено прожекторами, его будет видно со всех точек города", - отметили в пресс-службе.