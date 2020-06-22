В Грозном установили бюсты пятерым героям Советского Союза

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Пять бюстов уроженцам Чечено-Ингушской АССР, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, открыли в понедельник в Грозном на территории мемориального комплекса славы им. А. А. Кадырова.

"Сегодня мы увековечили память еще пятерых наших земляков - героев Советского Союза. В их числе командир 28-го кавалерийского полка, который одним из первых встретился на реке Эльбе в Германии с союзными войсками - Мовлади Висаитов, бесстрашный пулеметчик, уничтоживший тысячу солдат и офицеров противника - Ханпаша Нурадилов, старшина, совершивший подвиги под Кенигсбергом Александр Алейников, отважный разведчик, принимавший участие в штурме Берлина в 1945 году - Хансултан Дачиев, участник боев за освобождение Европы от нацизма и фашизма - Абрамов Шетиель", - отметил министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

Мероприятие завершилось под мелодии военных лет в исполнении оркестра 46-й ордена Жукова отдельной бригады. В регионе также были приспущены государственные флаги.

К началу Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии службу проходили десятки тысяч чеченцев и ингушей. Всего на территории Чечено-Ингушская АССР за годы войны сформировано 17 отдельных соединений Красной Армии, включая 242-ю горнострелковую и 317-ю стрелковую дивизии, 16-ю саперную и 4-ю маневренно-воздушную бригады, отдельные батальоны связи, воздушного наблюдения, подразделения народного ополчения и истребительные батальоны. Кроме того, в начале 1942 года была создана 114-я чечено-ингушская кавалерийская дивизия.