Западное и восточное побережья острова Итуруп свяжет заасфальтированная дорога

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Строительство дороги, которая свяжет западное и восточное побережья Итурупа (Курильские острова, Сахалинская область), началось на острове. Это важнейший инфраструктурный проект района, сообщил во вторник ТАСС мэр муниципалитета Вадим Рокотов.

"Строительство дороги будет вестись поэтапно, так как это очень сложный объект. Необходимо вскрыть скальную породу, обустроить откосы, построить мосты. Дорога пройдет там, где никогда не было асфальтового покрытия", - сказал собеседник агентства.

Работы ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Курильских островов, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Основное ее финансирование проходит за счет областного бюджета.

По информации главы района, с помощью будущей дороги появится возможность беспрепятственного проезда через весь остров. Кроме того, трасса свяжет райцентр - город Курильск - и военный аэродром "Буревестник". Строящийся объект имеет огромное значение для городского округа, так как Курильск находится на западном побережье острова, а села с 50% всего населения Итурупа - на восточном. Во время размыва грунтового пути дождями люди с восточного побережья не могут добраться до районного центра. С появлением дороги время поездки из этих населенных пунктов в Курильск составит около 30 минут. Люди смогут приезжать в город за покупками, по делам, на развлекательные мероприятия, отправлять детей в кружки и спортивные секции. Сейчас путь занимает у жителей острова 3 часа в одну сторону.

Курильский район расположен на острове Итуруп, который находится в южной части Курильского архипелага. Район состоит из семи населенных пунктов, включая город Курильск. В городском округе живут около 6,5 тыс. человек.

Федеральная целевая программа

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа предполагает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будет потрачено 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.