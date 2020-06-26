Год после паводка. Как живут сейчас пострадавшие семьи Тулуна

Год назад в Иркутскую область пришла большая вода. Сильнее всего пострадал город Тулун, где уровень воды в реке Ия поднимался до 14 м — вдвое выше критического. В городе затопило более 3 тыс. домов, часть из них унесло потоком. Многие владельцы уплывшей недвижимости уже справили новоселье, а некоторые еще ждут заселения в новое жилье. Мы встретились с пострадавшими тулунчанами, чтобы узнать, как они живут спустя год после трагедии

Вдоль дороги, которая отходит от федеральной трассы Р-255 "Сибирь" и ведет в центр Тулуна, стоят несколько чудом уцелевших во время наводнения домиков. Рядом — фундаменты смытых строений да какой-то большой металлический каркас. Одни участки, на которых стояли дома, уже заросли высокой травой, на других спецтехника выравнивает поверхность. Вместо разрушенного деревянного здания автостанции поставили временный павильон, а напротив, через дорогу, восстановили рынок — он работает, но многие магазинчики еще пустуют.

Описание Рынок в Тулуне © Светлана Латынина/ТАСС

За временной дамбой — высокой насыпью, которая проходит вдоль дороги, — скрывается река Ия, ставшая главной виновницей прошлогодней беды. Дамба скоро должна стать капитальной — строительство уже началось.

Описание Временная дамба у реки Ия © Светлана Латынина/ТАСС

В городе на каждом шагу встречается тяжелая техника — в Тулуне продолжают убирать завалы, сносить поврежденные дома, восстанавливать инфраструктуру. "Затопило по самую крышу". Ковальчуки Глаза горожан спустя год заметно повеселели, хотя воспоминания о наводнении еще свежи и до сих пор вызывают эмоции. Моя собеседница Ольга Ковальчук не смогла сдержать слез, когда рассказывала о событиях прошлого лета. С девушкой мы встретились в центре города на улице Ленина. Здесь находится библиотека, в которой Ольга работает методистом. 28 июня 2019 года, когда в Тулун хлынула вода, было ее последним рабочим днем перед отпуском.

Описание Благоустройство улицы Ленина © Светлана Латынина/ТАСС

"Я поехала домой с работы и, переезжая через мост через реку Ия, видела, как вода уже сносила дома, которые стояли возле моста", — вспоминает Ольга. На улице Любови Шевцовой, где в частном доме жили Ольга и ее муж Алексей, на тот момент еще было спокойно. Ближе к девяти вечера паника началась и там. "Люди стали вывозить вещи на транспорте. Но старожилы нас успокаивали, говорили, что такое уже было, к нам не дойдет, максимум пол затопит. Мы и не переживали. До того момента, пока вода не зашла на улицу. Прибывать она начала со всех сторон", — рассказывает тулунчанка.

Описание Ольга Ковальчук © Личный архив Ольги Ковальчук

Супруги быстро собрали документы, самые необходимые вещи, открыли все выходы, чтобы из дома могли выбраться кот и собака, и ушли к родственникам. Когда покидали дом, воды на улице было уже по колено. "Думали, что ночь переночуем и домой пойдем. В эту ночь летали вертолеты и везде ярко светили фонари. Мне 31 год, и за мою жизнь такое было впервые. Как в страшном фильме. Утром мне позвонили родственники и сказали, что наш дом затопило по самую крышу", — говорит Ольга. На свою улицу они с мужем смогли попасть только спустя два дня. Воды тогда было по щиколотку. В резиновых сапогах супруги шли, чтобы увидеть дом, в котором прожили 11 лет.

Описание Затопленый дом семьи Ковальчук © Личный архив Ольги Ковальчук

"Наш пес спасся у соседа на крыше. Мы его снимали. Он сидел и трясся весь, я плакала. Два дня искали кота. Думали, что он тоже живой, но оказалось, что погиб в доме", — девушка вытирает слезы, показывая фотографии рыжего любимца. Весь год Ольга с мужем живут в арендованной квартире, в которую заехали с одним матрасом. Власти компенсируют арендную плату. После наводнения в семью взяли котенка. За счет жилищного сертификата Ковальчуки купили двухкомнатную квартиру в строящемся доме, одном из трех многоквартирных домов, возводимых в микрорайоне Угольщиков, и сейчас ждут, когда жилье будет готово. В ближайшее время дома должны ввести в эксплуатацию.

Описание Строительство домов в микрорайоне Угольщиков © Светлана Латынина/ТАСС

Ольга говорит, что покупать частный дом не захотела — слишком много сил было вложено в тот, который разрушила стихия. Из маленького домика за 11 лет супруги сделали комфортное благоустроенное жилье, которое потеряли за одну ночь. Из Тулуна семья решила не уезжать, как это сделали многие пострадавшие. "Во-первых, мы здесь родились. Во-вторых, у меня здесь хорошая работа, которая мне нравится. У нас здесь друзья. И свой город я люблю", — говорит Ольга. Но каждый день о прошлогодних событиях ей напоминают развалины, мимо которых она ездит на работу. Еще не все завалы в городе расчищены. Крыша, собака, матрас. Хабибулины Семья Ларисы Хабибулиной тоже ждет, когда достроят ее дом. Его возводят в поселке Березовая Роща, который власти определили под строительство индивидуального жилья для пострадавших. В этот район ранее уже переселяли людей из зоны затопления. Это было после наводнения 1984 года, которое до прошлогодних событий считалось самым сильным в истории Тулуна — тогда вода поднялась на 11 м.

Описание Строящийся дом семьи Хабибулиных © Светлана Латынина/ТАСС

До потопа Лариса с мужем, дочерью, зятем и внучкой тоже жили в своем доме. Дети и внуки в дни паводка были в другом городе. "Мы были вдвоем с мужем. Наблюдали-наблюдали, днем еще ходили смотрели по мосту. Потом уже участковый крикнул: "Эвакуируйтесь. Идет волна". А эвакуироваться уже как-то и некуда. Мы на крышу", — рассказывает Лариса.

Описание Затопленный дом семьи Хабибулиных © Личный архив Ларисы Хабибулиной

С собой туда затащили и собаку Ташу — щенка бурят-монгольского волкодава. В лодки, места в которых предлагали волонтеры, попасть не смогли, так как боялись оставить питомца одного, а места для собаки не было. На крыше супруги просидели до шести утра, пока их не снял вертолет. Собаку все-таки пришлось оставить. Щенок на радость семьи выжил. Добравшись потом до затопленного дома по холодной воде, которая была по грудь, семья сняла Ташу с крыши и перевезла ее на надувном матрасе. Так перетащили и вещи, которые смогли найти. "Матрас привязали на веревку и тянули за собой. Вытаскивали вещи, я ходила за ворота, полоскала их, чтобы отстирать немножко и не тащить всю грязь. На матрас загружали и волокли, как бурлаки. И так перевезли то, что можно было достать. Телевизор, например, спасли, просушили", — говорит Лариса.

Сейчас семья живет у бабушки и надеется, что к осени заедет в новый дом, строительство которого под ключ семья оплатила выданным сертификатом. Однако стройка идет так медленно, что, как говорит зять Ларисы Александр Алымов, каждый день приходится ездить на стройку, чтобы контролировать процесс. С семьей мы встретились как раз на стройплощадке. Александр, показывая полуготовый дом, рассказал, что не всегда работы выполняются быстро и качественно, так что приходится за свои деньги нанимать бригады отделочников, чтобы ускорить процесс. Из собственных средств в строительство вложено уже порядка 500 тыс. рублей. Компенсируют ли потом эти затраты, пока непонятно.

Описание Александр Алымов © Светлана Латынина/ТАСС

В Тулуне у семьи свой бизнес — агентство по организации детских праздников. На вопрос, есть ли тулунчанам после паводка дело до праздника, Александр говорит, что было, пока не началась пандемия. Есть надежда. Максимовы Когда пошла вода, Анна, ее отец и мать были у себя на даче, где жили постоянно. "Мама как раз была после операции. Вода начала окружать нас — заходить с разных сторон. Мы с папой собрали минимальные вещи, собрали маму и поехали подальше оттуда. Начали выезжать, когда вода уже очень сильно прибывала", — вспоминает девушка.

Описание Дома в подтопленном районе Тулуна, во время паводков, 2 июля 2019 года © Светлана Латынина/ТАСС

На середине пути ехать стало невозможно, машину пришлось бросить и дальше идти пешком. Потом были месяцы кочевой жизни: пункт ременного размещения, проживание у родственников и друзей. Вещей удалось спасти минимум. "Первое время, когда вода начала сходить, было жутко оставаться в городе. Дом, гараж, баня, все разбилось в щепки, мы ничего не нашли", — вспоминает Анна. Найти удалось только брошенную по дороге машину. Сейчас автомобиль стоит у дома — ему необходим капитальный ремонт. Анна рассказывает, что дом и все, что было на участке, семья строила с нуля, своими руками. "Таскали эти доски здоровые сами. Мы думали так: сами все построим, жить будем. Никто не думал, что случится это наводнение, никто не подозревал", — говорит девушка. Улица, где стоял дом, находилась рядом с лесом, куда девушка, художник по профессии, ходила на эскизы или на прогулки с друзьями. С родителями там собирали грибы. Сейчас такой возможности не осталось, но уезжать из Тулуна Анна все равно не собирается. У нее есть надежда на то, что город когда-нибудь расцветет, говорит девушка. Сейчас семья думает, как осваивать садоводческий участок, полученный взамен затопленного. Сертификат семье Анны Максимовой не выдали: не удалось доказать в суде право собственности на разрушенный дом. Жилищный вопрос пришлось решать самостоятельно. Ситуацию спасло то, что еще до наводнения семья продала родственникам квартиру, а те, когда случилась беда, безвозмездно вернули ее Анне. В этой квартире семья и живет теперь. Город оживает Заселить первые дома, которые строятся для пострадавших, власти обещают в течение лета. Это три многоквартирных дома в микрорайоне Угольщиков и 143 индивидуальных дома в Березовой Роще.

Описание Строительство домов в Березовой Роще © Светлана Латынина/ТАСС