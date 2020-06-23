В Петербурге проведут реконструкцию арктического конвоя PQ-17, затонувшего в годы войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Исследователи из Петербурга проведут масштабную историческую реконструкцию арктического конвоя времен Второй мировой войны PQ-17, который, доставляя в СССР военные грузы из США, понес большие потери от немецких Вооруженных сил. Мероприятие планируется провести в декабре 2020 года на площадке исторического парка "Россия - моя история", сообщила во вторник в региональном пресс-центре ТАСС руководитель проекта Елена Платонова.

"Трагедия каравана PQ-17 - это уникальный проект, и идею мы вынашивали около года совместно с лучшими историками нашего города. Очень отрадно то, что эти усилия не остались незамеченными. В реконструкции у нас будет участвовать 50 человек - это волонтеры, которые будут проходить у нас обучение, потому что там не так все просто, как кажется. Сама реконструкция будет проходить в парке "Россия - моя история". Зрителей ожидается порядка 500 человек. Мероприятие пройдет в декабре 2020 года", - сказала Платонова.

По ее словам, история конвоя PQ-17 была выбрана не случайно: ее исход носит неоднозначный характер, а значит сможет вызвать дискуссию у зрителей. Авторы проекта надеются, что интерес к событию появится в первую очередь у молодежи на самом мероприятии, которое планируется провести в очном режиме. Зрители смогут подискутировать с экспертами, поразмышлять над историей события и войны.

Платонова отметила, что мероприятие займет около двух часов. На площадке парка будут оборудованы отдельные фрагменты конвоя. Затем группа в составе 50 отобранных волонтеров реконструируют важнейшие события, произошедшие с караваном и морские столкновения с противником, начиная с первого июля 1942 года, когда конвой был впервые обнаружен немецкими силами, и до 10 июля, когда последние уцелевшие суда пробились в Белое море.

По ее словам, проект был поддержан федеральным грантом Росмолодежи. По итогам мероприятия авторы реконструкции планируют подготовить методические пособия для организации и проведения других морских сражений разных исторических эпох. Планируется распространить опыт петербургских реконструкторов по всей стране.

О конвое PQ-17

PQ-17 - арктический конвой времен Второй мировой войны, печально знаменитый большими потерями. Конвой был отправлен в СССР 27 июня 1942 года со стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании. В его состав входило 35 грузовых судов.

В июле из-за недостоверной информации о дислокации и планах немецких кораблей конвой принял решение рассеяться для повышения выживаемости судов. Однако такие действия привели к тому, что грузовые корабли стали по одиночке пытаться прорваться в Архангельск и понесли значительные потери от авиации и подводного флота противника: были потоплены 22 грузовых судна и два вспомогательных корабля, при этом потери немцев были незначительны.