Артисты театров Северной Осетии поучаствуют в создании аудиокниг на родном языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Артисты театров Северной Осетии примут участие в создании аудиокниг для мобильного приложения "Ирон Чиныг" ("Осетинская книга"), которое помогает изучать родной язык. Как рассказал ТАСС разработчик проекта Ахсар Габараев, приложение усовершенствуют благодаря гранту Всероссийского конкурса молодежных проектов.

"Выигранный грант в размере 800 тыс. рублей позволит нам увеличить количество аудиокниг в приложении. В создании аудиокниг будут участвовать артисты театров республики.Они озвучат произведения осетинских писателей и поэтов, написанные для разных возрастов. Также будет усовершенствован формат приложения, им можно будет пользоваться после скачивания и без интернета", - сказал Габараев.

Приложение "Ирон Чиныг" было создано в 2017 году Габараевым. В настоящее время в него входит более 400 материалов, в том числе народные сказания и сказки, спектакли, стихотворения и колыбельные песни - все на осетинском языке. Благодаря гранту их количество вырастет до 700. Параллельно с прослушиванием аудиокниг пользователь может читать текст произведения. Также в приложении можно пользоваться осетино-русским словарем, наведя на непонятное слово в тексте.

Приложение пользуется популярностью у пользователей смартфонов, оно получило много положительных отзывов по простоте и качеству усвоенных знаний.

Кроме того, в рамках развития приложения был создан проект "Мобильная дорога к чтению", который направлен на популяризацию осетинского языка. В рамках его реализации планируется организация вебинаров, круглых столов по вопросам развития осетинского языка. Он будет реализован до лета 2021 года.