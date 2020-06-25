В лесах Ингушетии установят более 200 скворечников для редких птиц

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют установить более 200 скворечников в лесах региона для редких, в том числе краснокнижных, птиц, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды республики.

"Скворечники будут привлекать птиц, в том числе и краснокнижных, и способствовать сохранению деревьев от множества вредителей, львиную долю которых уничтожают именно пернатые. Установку 20 искусственных гнезд для пернатых обитателей провели егери Минприроды в лесном массиве Сунженского района. До конца года в лесах Ингушетии планируется развесить более 200 скворечников, а подобные акции станут ежегодными", - передает пресс-служба слова и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомеда Евлоева.

Акция по установке скворечников в лесных массивах Ингушетии проводится в рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

По данным пресс-службы, в республике всего обитают 12 видов животных и 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу России. Специалистами министерства проводятся мероприятия, направленные на увеличение численности диких животных и птиц, в частности, подкормка, устройство солонцов, пархалищ и куполок. Также специалисты ведомства установят 100 фотоловушек в лесах региона для фиксации передвижения диких и редких животных и птиц.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам.