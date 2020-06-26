Три крупных бизнес-проекта в Мурманской области получат региональную поддержку

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области решили поддержать три крупных проекта на территории региона. Правительство региона заключило соглашения о господдержке с ООО "Морской терминал "Тулома", ООО "Парк" и ООО "Русская треска", сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

"Инвестиционному проекту "Строительство морского специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск" присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области. Заключено соглашение о государственной поддержке между правительством региона и ООО "Морской терминал "Тулома". Заключены специальные инвестиционные контракты о государственной поддержке инвестиционной деятельности с ООО "Парк" и ООО "Русская треска", - уточнили в правительстве.

По информации министерства экономического развития, в рамках соглашения с компанией "Морской терминал "Тулома" инвестору предоставлены льгота по налогу на имущество организаций сроком на пять лет и права на получение земельных участков в аренду без проведения торгов. В рамках инвестиционного проекта предполагается строительство объектов инфраструктуры морского порта на западном берегу Кольского залива для организации приема с железнодорожного транспорта минеральных удобрений и апатитового концентрата, его накопления и перевалки на морские суда. Объем инвестиций по проекту оценивается более чем в 12 млрд рублей, предполагается создание 234 новых рабочих мест.

Проект компании"Парк" предполагает строительство двух заводов по переработке трески, пикши и других видов рыб малой мощности производительностью не менее 8 тонн готовой продукции в сутки каждый, монтаж очистных сооружений и энергообеспечивающей инфраструктуры. Объем инвестиций по проекту оценивается в 192 млн рублей, его релизация позволит создать 88 рабочих мест.

Приоритетный инвестиционный проект компании "Русская треска" предполагает создание современного завода береговой переработки мощностью до 50 тонн в сутки, расположенного в непосредственной близости от зоны вылова. Объем инвестиций по проекту оценивается в 676 млн рублей, количество созданных рабочих мест - 130. Предоставлена поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на три года.