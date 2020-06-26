В КЧР в 2020 году завершат ремонт системы водоснабжения Черкесска

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в текущем году планируют завершить реконструкцию системы водоснабжения Черкесска, которая началась в 2008 году. В рамках проекта будет реконструировано около 80 км водопроводных сетей и около 2 км канализационных, сообщил ТАСС в пятницу министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко.

"В Карачаево-Черкесской Республике в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" ведется строительство объекта "Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, КЧР". Завершение строительства объекта запланировано на 2020 год", - рассказал Гордиенко.

По его словам, реализация проекта началась в 2008 году. За период реализации построено большое количество объектов системы водоснабжения, в том числе водозаборные сооружения, очистные сооружения водоснабжения, резервуары для воды, магистральные водоводы, отводящие сети и прочие сооружения водоснабжающей инфраструктуры. Протяженность водопроводных сетей составляет 78,5 км, протяженность канализационных сетей - 1,8 км, очистные сооружения водопровода - 105 тыс. м3/сут., очистные сооружения канализации - 106 тыс. м3/сут.

Как ранее сообщил глава республики Рашид Темрезов, к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ РФ получит из резервного фонда более 1,4 млрд рублей на строительство и реконструкцию коммунальных объектов в Карачаево-Черкесии, Камчатском крае, Липецкой, Новгородской и Курской областях. В Карачаево-Черкесии средства будут направлены на завершение реконструкции объекта.