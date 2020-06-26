Бочаров сообщил, что строительство обхода Волгограда идет по графику

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Строительство крупнейшего инфраструктурного объекта Волгоградской области - обхода Волгограда - идет в соответствии с ранее намеченными сроками, несмотря на пандемию коронавируса и другие возникающие сложности. Об этом в пятницу журналистам сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня мы находимся на одном из важнейших проектов для Волгоградской области и важных проектов для страны, мы находимся на обходе Волгограда, который связывает значительное количество регионов, является серьезным каналом поставки грузов <...> Да, это очень важно... но все сегодня обсуждают одно: как жителям Волгограда, Волгоградской области дать возможность вздохнуть от этого транспортного потока, который идет через весь город Волгоград и не дает ему развиваться дальше <...> Этап строительства обхода Волгограда и реализация всех проектов инфраструктурных на территории Волгоградской области проходит в четком соответствии с графиком, несмотря на сложности, пандемию и другие проблемы, которые у нас возникают", - сказал губернатор.

Как пояснили в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, на правом берегу водоема полностью завершено возведение 12 опор будущего искусственного сооружения, аналогичные работы начались с левой стороны канала, уже идет забивка пробных свай фундамента трех новых опор. Кроме того, продолжается формирование насыпи под строительство основного хода дороги - на объект уже завезено порядка 650 тыс. кубометров грунта, что составляет 15% от требуемого по проекту объема.

При этом Бочаров отметил, что региональные и федеральные власти находятся в полном взаимопонимании при реализации подобных крупных инфраструктурных проектов в Волгоградской области. "Мы понимаем, что все зависит от нас, как мы будем готовы, как мы будем реализовывать проект и, естественно, зависит от нашей работы, от качества нашей работы", - подчеркнул глава региона.

В свою очередь, министр транспорта РФ Евгений Дитрих подчеркнул, что участок моста через Волго-Донской канал является одним из самых сложных при реализации проекта обхода Волгограда. "Сегодня мы [находимся] на строительстве первого участка обхода Волгограда, объект важный, значимый, пожалуй, это самый сложный участок из тех, которые есть на обходе, приступили к нему, наверное, не напрасно, это и большой мост через Волго-Донской судоходный канал имени Ленина, это серьезнейший объект, который покажет, насколько мы умеем справляться с такими сложными участками. Все остальные участки этого обхода, они на самом деле проще и с точки зрения технологий, и с точки зрения изъятия земель: меньше проходит через населенные пункты, меньше пересечений с газовыми сетями, которые обычно вызывают большое количество проблем", - сказал Дитрих в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область.

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что значимость обхода Волгограда существенно возрастает с развитием Каспийского региона, при этом позволит разгрузить город от транзитного потока. "Очень важно, что Волгоград всегда был центром пересечения всех магистралей, и мы поэтому еще давно выходили с таким предложением <...> Обход, на котором мы стоим, по сути он развязывает город, дает возможность жителям города не видеть транзитный трафик, он здесь очень большой, тем более с выхода на Ростов, на Астрахань. Минтранс имеет большую программу по развитию Каспийского региона", - заключил он, поблагодарив главу региона за настойчивость в привлечении внимания федеральных властей для осуществления проекта.

Об обходе Волгограда

Работы по первому этапу обхода Волгограда начались в 2019 году. На участке новой четырехполосной автодороги протяженностью 12 км запланировано возведение трех транспортных развязок, которые обеспечат выезд на федеральные трассы Р-22 "Каспий" (астраханское и элистинское направления) и на региональную автодорогу Волгоград - Котельниково - Сальск, а также свяжут все направления с региональным центром. Полностью завершить работы по первому этапу федеральные дорожники планируют в 2024 году.

Строительство обхода Волгограда идет в Городищенском и Светлоярском районах, где сходятся сразу несколько федеральных автодорог: Р-22 "Каспий", А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Все они входят в состав евразийских маршрутов. Объект включен в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры": обход Волгограда является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна.