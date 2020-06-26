В Железноводске туристы могут в санаториях проголосовать по поправкам к конституции

ПЯТИГОРСК, 26 июня. /ТАСС/. Дополнительные пункты голосования по поправкам к Конституции РФ организованы в ряде санаториев Железноводска (Ставропольский край) для удобства отдыхающих, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев в пятницу.

"Для удобства гостей, которые приехали в Железноводск на отдых, организованы дополнительные пункты голосования. Участки размещены на территории Грязелечебницы, санаториев "Имени 30 лет Победы", "Бештау", "Дубовая роща" и "Машук Аква-терм". Во всех санаторно-курортных пунктах соблюдены все необходимые меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором", - сказал Моисеев.

По его информации, на сегодняшний день в Железноводске на отдыхе и оздоровлении находятся отдыхающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые выразили желание проголосовать по месту фактического пребывания, то есть в Железноводске.

В пресс-службе городской администрации добавили, что с 15 июня по 1 июля в Железноводске открыты информационные пункты, где волонтеры рассказывают жителям о поправках в главный документ страны.

Между тем в пресс-службе городской администрации Пятигорска ТАСС сообщили, что в восьми санаториях города-курорта организованы избирательные пункты. Работают они так же, как и остальные избирательные участки, с 8:00 до 20:00 мск. В настоящее время в пятигорских санаториях находится порядка 350 отдыхающих.

Основной этап общероссийского голосования стартовал в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.