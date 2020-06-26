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Пандемия коронавируса нового типа

В Ярославской области со 2 июля возобновятся торжественные церемонии бракосочетания

При этом всем участникам церемонии, за исключением новобрачных, придется соблюдать социальную дистанцию и надевать маски и перчатки

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Торжественные церемонии регистрации брака в отделах ЗАГС Ярославской области возобновятся с ограничениями со 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Со 2 июля в Ярославской области снова будут проводить торжественные церемонии регистрации брака. При этом в отделах ЗАГС и Дворце бракосочетания необходимо надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию - за исключением лиц, вступающих в брак", - говорится в сообщении.

Дезинфекция будет проводиться после каждой церемонии, допустимо присутствие ограниченного количества гостей. Ранее из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, брак можно было зарегистрировать только в исключительных случаях и без присутствия гостей. В период с 1 марта в регионе вступили в брак более 1,1 тыс. пар. На бракосочетание в июле заявление подали 828 пар.

В Ярославской области за сутки выявлено 43 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 4 614. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 2 950 человек, умерли 18.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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