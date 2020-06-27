На Ставрополье к середине июля откроют еще около 30 санаториев

ПЯТИГОРСК, 27 июня. /ТАСС/. Ряд санаториев Кавказских Минеральных Вод готовятся к открытию после простоя в период пандемии, сообщил в субботу ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

Санатории региона Кавминвод, который включает в себя Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск, в период распространения коронавирусной инфекции на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора санатории с медицинской лицензией возобновили прием отдыхающих. Уже открылись порядка 30 здравниц.

"Еще около 30 санаториев готовятся к открытию до 15 июля, 62 санатория планируют возобновить функционирование после полного снятия ограничений", - сказал Трухачев.

По его словам, в настоящее время в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края, возобновивших свою деятельность, забронировано более 1 000 путевок на лечение до начала июля.

"На территории Ставропольского края созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания гостей. Снятие ограничительных мер, предпринятых ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ставропольском крае идет поэтапно", - добавил министр.