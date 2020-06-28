Фонтан, построенный в 1945 году в парке Победы в Петербурге, открылся после ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Фонтан "Слава", построенный в основанном в 1945 году в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге, открылся после капитального ремонта. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"В Московском парке Победы после капитального ремонта открылся фонтан "Слава" <...> В 1945 году, 7 октября, здесь заложили парк Победы и фонтан "Слава", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которого цитирует пресс-служба.

Последние 11 лет фонтан не работал, его восстановление началось по инициативе жителей Московского района и стало частью масштабной программы по реконструкции и модернизации городских фонтанов, отметил Беглов.

В пресс-службе рассказали, что в ходе капитального ремонта фонтана были проведены масштабные работы. В частности, была установлена новая чаша, проложена новая система водоснабжения и водоотведения с использованием устойчивых к коррозии материалов, смонтирована подземная камера управления. Кроме того, был восстановлены архитектурные украшения фонтана, которые являются объектами культурного наследия.

"Капитальный ремонт фонтана "Слава" прошел в рекордные сроки. Работы начались 30 декабря 2019 года и досрочно завершились к 9 мая 2020 года. В честь юбилея великой Победы и начала работы фонтана "Слава" волонтеры выпустили в небо 75 белоснежных голубей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что одновременно с фонтаном "Слава" в Петербурге запустят еще 60 городских фонтанов.