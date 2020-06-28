ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. "Дом молодежи", где активисты смогут заниматься творчеством и разрабатывать проекты, создадут в Пятигорске, сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

"В Пятигорске создадут "Дом молодежи". На "своей территории" ребята смогут с пользой проводить досуг, заниматься творчеством, строить планы, разрабатывать проекты, проводить мероприятия", - говорится в сообщении.

Активистам предложили организовать молодежную площадку в помещении бывшей столовой, находящемся в здании администрации. Ребята нашли условия подходящими и в ближайшее время приступят к перепланировке и ремонту. В создании "Дома молодежи" примут участие представители городских студенческих стройотрядов.

"Содействовать реализации проектов молодых пятигорчан обещал и глава города Дмитрий Ворошилов. Он отметил, что "Дом молодежи" должен стать не просто центром притяжения для инициативных и целеустремленных пятигорских ребят, но и муниципальным кадровым резервом для органов местного самоуправления", - отмечается в сообщении пресс-службы.