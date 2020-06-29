В Пензенской области установят памятник медработнику

ТАСС, 29 июня. Власти Пензенской области проведут конкурс, чтобы выбрать лучший проект памятника медицинскому работнику, который планируют установить в регионе в следующем году. Об этом сообщил в понедельник в ходе прямого эфира в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

"Мы договорились, что мы начнем работу по памятнику медицинскому работнику. Конкурс проектов, прошу подумать, надо этой работой заняться. Понятно, что в этом году мы не сделаем, но в следующем году мы этот памятник должны установить. Мы договорились об этом, что будем работать по этому вопросу", - сказал Белозерцев.

Как ранее сообщал ТАСС, проекты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим пациентов с коронавирусом. Один из победивших проектов стала работа "Красная дверь" дизайнера-художника Дмитрия Силинского из Санкт-Петербурга. Организаторы конкурса хотят обратиться к депутатам, чтобы провести выставку проектов в Госдуме. Первый памятник планируется открыть 5 октября 2020 года, в Международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По данным ресурса, в регионе выявлено 4 819 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 496 жителей, умерло 38. Количество выздоровевших составляет более 93%.