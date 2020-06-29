Неделя детской книги в КБР впервые пройдет в онлайн-формате

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Кабардино-Балкарии (КБР) из-за пандемии впервые проведет ежегодную Неделю детской книги в онлайн-формате. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Министерство культуры КБР объявляет о старте 29 июня Недели детской и юношеской книги, которая в этом году из-за ситуации с пандемией впервые пройдет в онлайн-формате. Обычно праздник для юных читателей и любителей книг проходит в период весенних каникул, но сейчас было принято решение о проведении Недели детской и юношеской книги на летних каникулах", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram/

В течение Недели, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся конкурсы чтецов "О Родине, о мужестве, о славе", "Лучший юный читатель 2020 года", выставка детского рисунка "Я рисую победу". Победители в номинациях и лучшие участники будут отмечены дипломами.

Отмечается, что во всех библиотеках КБР пройдут виртуальные книжные выставки, видеопрезентации и дистанционные чтения, которые можно посмотреть онлайн на официальных аккаунтах в соцсетях. На сайте Министерства культуры КБР будет размещен специально подготовленный онлайн-концерт под названием "Чтобы не было больше войны".