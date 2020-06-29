На курортах Кубани появились граффити, напоминающие о правилах перехода проезжей части

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Волонтеры нанесли предупреждающие "дорожные граффити" возле пешеходных переходов в курортных городах на Черноморском побережье Краснодарского края. Совместная акция молодежного центра и региональной Госавтоинспекции должна напомнить жителям и гостям региона об основных правилах перехода проезжей части, сообщили журналистам в понедельник в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"В рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения" представители молодежного центра города-курорта Геленджика и города-героя Новороссийска нанесли яркие предупреждающие надписи перед пешеходными переходами, чтобы напомнить детям и взрослым о соблюдении правил безопасности при переходе проезжей части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что надписи призывают взять ребенка за руку, убрать телефон и снять наушники.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что в 2019 году в регионе произошло почти 2 тыс. наездов на пешеходов, 249 из которых - со смертельным исходом. На пешеходных переходах произошло 842 ДТП, 51 человек погиб, 829 получили травмы.