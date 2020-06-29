Почти половина жителей СКФО проголосовали по поправкам в конституцию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 48% жителей Северного Кавказа, имеющих право голоса, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Этот показатель выше, чем в среднем по стране. Голосование проходит в праздничной атмосфере - на избирательных участках устраивают концерты и конкурсы, голосующих встречают с традиционным пирогами и дарят подарки.

"В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в период с 25 по 28 июня в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 2 746 170 человек. Таким образом, по СКФО явка составила 48,35%", - сообщается в Telegram-канале полпреда президента в СКФО.

Самая высокая явка в округе в Чечне - 63,17%, в Карачаево-Черкесской Республике - 53,27%, в Республике Северная Осетия-Алания - 49,64%, в Кабардино-Балкарской Республике - 47,57%. В Республике Дагестан явка составила 44,24%, в Ингушетии - 40,57%, в Ставропольском крае - 40,01%.

Праздничная атмосфера

На многих участках создана праздничная атмосфера. Так, в Северной Осетии голосующих ожидают с праздничными тремя осетинскими пирогами, также для них устраивают концерты с национальными танцами. Как рассказали ТАСС в региональном ЦИКе, в селении Чикола Ирафского района с самого утра на избирательном участке, который организован в здании Дома культуры, прошел концерт с участием юных артистов в осетинских нарядах. К избирателям вышел старейшина с тремя пирогами, который пожелал процветания республике и стране.

Там же подвели итоги конкурса "Широка страна моя родная", который был объявлен в мае. Все участники создавали поделки, которые ассоциируются с пунктами поправок в Конституцию. В понедельник здесь наградили лучших авторов.

Почти во всех районах Ингушетии на избирательные участки заезжают свадебные кортежи - невесты в сопровождении новых родственников голосуют по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Так, в Сунже свой гражданский долг в день свадьбы исполнила невеста сына Героя России Абубакара Костоева, который в 2014 году получил звание за проявленный героизм при обезвреживании террориста-смертника. Всем молодоженам на участках дарят подарки. Также для гостей творческими коллективами местных учреждений культуры проводится концертная программа, которая обязательно завершается ингушским ловзаром (национальные коллективные танцы).

На острове, на коньячном заводе и военном госпитале

Завершилось голосование в одном из отдаленных населенных пунктов Дагестана - на острове Чечень Кировского района Махачкалы. Остров Чечень и расположенный на нем одноименный рыбацкий поселок находятся на берегу Аграханского залива в ста километрах к северу от дагестанской столицы. Транспортное сообщение между островом и "большой землей" затруднено, и в настоящее время сюда можно добраться на лодке из сел, расположенных на противоположном берегу залива - Крайновка и Старо-Теречное. Зачастую погодные условия препятствуют доступу к острову. Ввиду этого представители избиркома заблаговременно доставили сюда все необходимое для проведения голосования: средства индивидуальной защиты, антисептики, бюллетени, информационные материалы и другую документацию. Численность населения острова - чуть более 200 человек, голосование - большое событие для местных жителей, но явка здесь бывает всегда высокой.

Участки также организованы на ряде предприятий, чтобы работники могли проголосовать по поправкам в основной закон без отрыва от производства. Так, участок в понедельник работает на территории Кизлярского коньячного завода. "Мы благодарны территориальной избирательной комиссии, которая предоставила нам возможность голосовать на заводе. Это не только удобно в период пандемии, но и для нас необходимо, чтобы не прерывать рабочий процесс", - сказал помощник гендиректора предприятия Зубаир Омаров.

В голосовании без отрыва от работы приняли участие военные специалисты полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане. "Военные специалисты мобильных многопрофильных госпиталей Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске Республики Дагестан, в полном составе приняли участие общероссийском голосование по вопросам одобрения внесения изменений в Конституцию РФ", - сообщили в Минобороны РФ. Всего в голосовании приняло участие свыше 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов Южного и Западного военных округов.

Голосуют представители общественности и известные люди

В голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации активно принимают участие представители общественности, известные люди. В Дагестане проголосовал Нурбаганд Нурбагандов - директор средней школы № 2 имени героя РФ Магомеда Нурбагандова, отец героя России Магомеда Нурбагандова - полицейского, которого бандиты застрелили после фразы "Работайте, братья". Он пришел на избирательный участок по месту проживания.

"Конституция РФ, в которую мы сегодня вносим изменения - это основной закон нашего государства, где имеются все основополагающие статьи, которые направлены на улучшение жизни нашего общества. Эти поправки помогут всем нам более уверенно чувствовать себя полноправными гражданами страны, где сохраняется целостность территории государства, где будут ежегодно индексироваться пенсии", - сказал он.

Также на участок пришли старейшины Джингирикского сельского поселения Карачаево-Черкесской Республики. Голосование проводилось с соблюдением всех санитарных норм и правил - старейшинам измерили температуру, раздали маски и перчатки, после чего каждый из присутствующих проголосовал и опустил бюллетень в переносную урну. "Дорогие братья и сестры, каждый должен выбирать для себя сам и голосовать", - сказал имам аула Джингирик Доммай-хаджи Салпагаров.

В Ставрополе проголосовали российский живописец, председатель краевой организации Союза художников России, депутат Ставропольской городской думы Сергей Паршин. Он отметил важность предложенных поправок в части культуры. "Считаю, что они вызовут новый всплеск творческой активности людей, а также всплеск законотворчества. Конституционное внимание к нашей сфере дает основание полагать, что следующим шагом в нашей стране будет принят и долгожданный закон о культуре", - привели слова Паршина в пресс-службе правительства Ставрополья.